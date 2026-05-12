Kultura i styl

Alicja Szemplińska w półfinale Eurowizji. Już dziś jej występ

Alicja Szemplińska
Eurowizja 2026. Przygotowania do konkursu w Wiedniu
Dziś rozpoczyna się 70. Konkurs Piosenki Eurowizji w Wiedniu. Reprezentantką Polski jest Alicja Szemplińska. Wokalistka z Ciechanowa zaprezentuje utwór "Pray". 24-latka ma na koncie sukcesy w polskich muzycznych programach rozrywkowych, a teraz przed nią szansa na międzynarodowy sukces. Już dziś będzie można obejrzeć jej występ.

W stolicy Austrii rozpoczyna się jeden z najpopularniejszych międzynarodowych konkursów. Reprezentantką Polski jest 24-letnia Alicja Szemplińska. Nie jest to jej pierwsza przygoda z Eurowizją. 24-latka z Ciechanowa w 2020 roku wygrała specjalną edycję "Szansy na sukces", w której nagrodą był wyjazd na 65. Konkurs Piosenki Eurowizji do Rotterdamu.

Konkurs został jednak wtedy odwołany ze względu na pandemię COVID-19, a rok później TVP rozpisała nowe preselekcje, nie decydując się, podobnie jak część państw, na przeniesienie swojej kandydatki na kolejny rok. Szemplińska próbowała powrócić do konkursu, jednak do tej pory nie udało jej się wygrać w preselekcjach.

Kim jest Alicja Szemplińska

Już jako 12-latka uczęszczała na profesjonalne lekcje śpiewu. Zwyciężyła w programie "The Voice of Poland".  W 2024 wydała debiutancki album studyjny "Nie wracam". Ma na koncie kontrakty płytowe z wytwórniami - między innymi z Fonobo i Universal Music Polska. W marcu 2026 zwyciężyła w polskich kwalifikacjach do Eurowizji, zdobywając 32 procent głosów telewidzów.

- Ala od małego razem z Izą (mamą Izabelą - red.) były fankami Eurowizji, oglądały wszystkie edycje. Ala zawsze powtarzała, że kiedyś na tej scenie zaśpiewa. Cieszymy się bardzo, że jest w Wiedniu, że może spełniać swoje największe marzenie, że się tym bawi - mówił w rozmowie z Radiem dla Ciebie Radosław Szempliński, ojciec piosenkarki.

Gdzie i kiedy oglądać występ Polki

Pierwszy półfinał Eurowizji 2026 rozpocznie się we wtorek, 12 maja o godzinie 21.00. Występ polskiej reprezentantki, zgodnie z harmonogramem, będzie przedostatnim tego wieczoru i odbędzie się około 22.15.

Występy można oglądać online na oficjalnym kanale Eurowizji w serwisie YouTube.

Dziś wystąpią kolejno: Mołdawia - Satoshi ("Viva, Moldova!"), Szwecja - Felicia ("My System"), Chorwacja - Lelek ("Andromeda"), Grecja - Akylas ("Ferto"), Portugalia - Bandidos do Cante ("Rosa"), Gruzja - Bzikebi ("On Replay"), Włochy - Sal Da Vinci ("Per sempre sì"), Finlandia - Linda Lampenius i Pete Parkkonen ("Liekinheitin"), Czarnogóra - Tamara Zivković ("Nova zora"), Estonia - Vanilla Ninja ("Too Epic to Be True"), Izrael - Noam Bettan ("Michelle"), Niemcy - Sarah Engels ("Fire"), Belgia - Essyla ("Dancing on the Ice"), Litwa - Lion Ceccah ("Sólo quiero más"), San Marino - Senhit ("Superstar"), Polska - Alicja Szemplińska ("Pray"), Serbia - Lavina ("Kraj mene")

70. Konkurs Piosenki Eurowizji potrwa do 16 maja, kiedy to odbędzie się finał. W zmaganiach bierze udział 35 państw.

Ewa Żebrowska
