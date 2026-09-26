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Kultura i styl

51. FPFF w Gdyni. Złote Lwy dla filmu "Przez ścianę"

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Maciej Sobieszczański ze Złotymi Lwami za film "Przez ścianę"
"Powiedz mi, co czujesz" reż. Łukasz Ronduda - zapowiedź
Źródło wideo: Kino Świat
Źródło zdj. gł.: PAP/Adam Warżawa
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Zakończył się 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Najważniejszą nagrodę Konkursu Głównego - Złote Lwy - otrzymał film "Przez ścianę" w reżyserii Macieja Sobieszczańskiego. Srebrne Lwy zdobył film "Powiedz mi, co czujesz" Łukasza Rondudy.

Zakończył się 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W sobotni wieczór w Teatrze Muzycznym wręczono festiwalowe nagrody. Złote Lwy otrzymał film "Przez ścianę" w reżyserii Macieja Sobieszczańskiego. Autorka zdjęć do tego filmu - Jolanta Dylewska - doceniona została za zdjęcia.

Druga co do ważności nagroda - Srebrne Lwy - festiwalu trafiła w ręce twórców filmu "Powiedz mi, co czujesz" (reżyseria Łukasz Ronduda). Grający główną rolę Jan Sałasiński otrzymał nagrodę za profesjonalny debiut aktorski.

"Powiedz mi, co czujesz" reż. Łukasz Ronduda
"Powiedz mi, co czujesz" reż. Łukasz Ronduda
Źródło zdjęcia: Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

"Hot Spot" i "Dobry chłopiec" rozbiły bank

Cztery nagrody trafiły do filmu Agnieszki Smoczyńskiej "Hot Spot" (film w koprodukcji TVN Warner Bros. Discovery - właściciela między innymi tvn24.pl). Reżyserka i producenci: Klaudia Śmieja-Rostworowska, Bogna Szewczyk-Skupień i Gregory Jankilevitsch docenieni zostali Nagrodą Złoty Pazur im. Andrzeja Żuławskiego. Jury wyróżniło również twórców muzyki (Zuzanna Wrońska i Marcin Macuk), dźwięku (Marcin Lenarczyk) i kostiumów (Katarzyna Lewińska).

Również cztery nagrody trafiły do filmu "Dobry chłopiec" w reżyserii Jana Komasy (koprodukcja TVN Warner Bros. Discovery). Film otrzymał Nagrodę Publiczności, doceniony został za montaż (Agnieszka Glińska), scenariusz (Bartek Bartosik, Naqqash Khalid) oraz Ansoon Boon za najlepszą rolę męską.

To właśnie w kategoriach aktorskich doszło do największych niespodzianek. Za najlepszą rolę kobiecą doceniona została Jaśmina Polak - gwiazda filmu "EXOTIC" w reżyserii Sonji Orlewicz-Zakrzewskiej. Partnerująca jej Monika Frajczyk wyróżniona została w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa. Natomiast najlepszym aktorem drugoplanowym został Jacek Koman, uhonorowany za rolę Marka Edelmana w filmie "Nasza rewolucja" w reżyserii Piotra Domalewskiego (koprodukcja TVN Warner Bros. Discovery).

"EXOTIC" reż. Sonja Orlewicz-Zakrzewska - zwiastun

Konkurs Główny 51. FPFF w Gdyni - jury

Do tegorocznego Konkursu Głównego zakwalifikowano 16 filmów. Siedem z nich zostało wyreżyserowanych, współreżyserowanych przez kobiety. Aż pięć konkursowych tytułów to pełnometrażowe debiuty reżyserskie.

W Konkursie znalazły się między innymi "Dobry chłopiec" Jana Komasy, "Dziki, dziki wschód" Jana Holoubka, "EXOTIC" Sonji Orlewicz-Zakrzewskiej, "Hot Spot" Agnieszki Smoczyńskiej, "Kobieta stanu wolnego" Elizy Godlewskiej i Alana Ruczyńskiego, "Nasza rewolucja" Piotra Domalewskiego, "Przez ścianę" Macieja Sobieszczańskiego, "Powiedz mi, co czujesz" Łukasza Rondudy czy "Violetta Villas" Karoliny Bielawskiej.

51. FPFF w Gdyni. Nagrodzone i nagrodzeni
Maciej Sobieszczański ze Złotymi Lwami za film "Przez ścianę"
Maciej Sobieszczański ze Złotymi Lwami za film "Przez ścianę"
Źródło zdjęcia: PAP/Adam Warżawa
Natalia Grzegorzek i Łukasz Ronduda (Srebrne Lwy)
Natalia Grzegorzek i Łukasz Ronduda (Srebrne Lwy)
Źródło zdjęcia: PAP/Adam Warżawa
Paweł Pawlikowski (Najlepsza reżyseria)
Paweł Pawlikowski (Najlepsza reżyseria)
Źródło zdjęcia: PAP/Adam Warżawa
Agnieszka Smoczyńska i Bogna Szewczyk-Skupień (Złoty Pazur im. Andrzeja Żuławskiego)
Agnieszka Smoczyńska i Bogna Szewczyk-Skupień (Złoty Pazur im. Andrzeja Żuławskiego)
Źródło zdjęcia: PAP/Adam Warżawa
Jaśmina Polak (Najlepsza rola kobieca)
Jaśmina Polak (Najlepsza rola kobieca)
Źródło zdjęcia: PAP/Adam Warżawa
Bartek Bartosik (Najlepszy scenariusz)
Bartek Bartosik (Najlepszy scenariusz)
Źródło zdjęcia: PAP/Adam Warżawa
Agnieszka Glińska (Najlepszy montaż)
Agnieszka Glińska (Najlepszy montaż)
Źródło zdjęcia: PAP/Adam Warżawa
Katarzyna Sobańska i Marcel Sławiński (Najlepsza scenografia)
Katarzyna Sobańska i Marcel Sławiński (Najlepsza scenografia)
Źródło zdjęcia: PAP/Adam Warżawa
Katarzyna Lewińska (Najlepsze kostiumy)
Katarzyna Lewińska (Najlepsze kostiumy)
Źródło zdjęcia: PAP/Adam Warżawa
Marcin Macuk i Zuzanna Wrońska (Najlepsza muzyka)
Marcin Macuk i Zuzanna Wrońska (Najlepsza muzyka)
Źródło zdjęcia: PAP/Adam Warżawa
Marcin Lenarczyk (Najlepszy dźwięk)
Marcin Lenarczyk (Najlepszy dźwięk)
Źródło zdjęcia: PAP/Adam Warżawa

Pracom tegorocznego jury Konkursu Głównego przewodniczył wybitny filmowiec Krzysztof Zanussi. Razem z nim filmy oceniali:

  • Przemysław Chruścielewski - montażysta,
  • Jagna Dobesz - scenografka,
  • Małgorzata Hajewska-Krzysztofik - aktorka,
  • Mikołaj Trzaska - kompozytor,
  • Marcin Wierzchosławski - producent,
  • Iza Zbroniec-Zajt - autorka zdjęć filmowych.
Jury Konkursu Głównego 51. FPFF w Gdyni
Jury Konkursu Głównego 51. FPFF w Gdyni
Źródło zdjęcia: PAP/Adam Warżawa

Szafirowe Lwy dla "Czarnej godziny"

W ubiegłym roku w programie gdyńskiego festiwalu zadebiutował konkurs Perspektywy, w którym wręczono Szafirowe Lwy oraz nagrodę za wybitny wkład artystyczny. Juror tego konkursu Jacek Poniedziałek podkreślił, że w przypadku obu nagród decyzje podjęte zostały jednomyślnie.

Główną nagrodę tego konkursu otrzymał film "Czarna godzina" w reżyserii Filip Bojarski.

Nagrodę za wybitny wkład artystyczny otrzymała Julia Totoszko za rolę w filmie "Miłe kobiety" w reżyserii Marii Wojtyszko i Jakuba Krofty.

Nagrodę za najlepszy debiut reżyserski bądź drugi film przyznano jednemu z 13 filmów zarówno z Konkursu Głównego bądź z konkursu Perspektywy. Statuetka powędrowała w ręce Elizy Godlewskiej i Alana Ruczyńskiego za film "Kobieta stanu wolnego".

51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Kadry filmów z Konkursu Głównego
"Czas, który nie nadszedł" reż. Julia Rogowska
"Czas, który nie nadszedł" reż. Julia Rogowska
Źródło zdjęcia: fot. Łukasz Bąk / Next Film / Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
"Dobry chłopiec" reż. Jan Komasa
"Dobry chłopiec" reż. Jan Komasa
Źródło zdjęcia: fot. Łukasz Bąk / Kino Świat
Kadr z filmu "Dziki, dziki wschód" (rez. Jan Holoubek)
Kadr z filmu "Dziki, dziki wschód" (rez. Jan Holoubek)
Źródło zdjęcia: Warner Bros. Entertainment Polska
"EXOTIC" reż. Sonja Orlewicz-Zakrzewska
"EXOTIC" reż. Sonja Orlewicz-Zakrzewska
Źródło zdjęcia: Gutek Film
"Fluidy" reż. Maria Wider
"Fluidy" reż. Maria Wider
Źródło zdjęcia: Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
"Hot Spot" reż. Agnieszka Smoczyńska
"Hot Spot" reż. Agnieszka Smoczyńska
Źródło zdjęcia: So Films
"Kobieta stanu wolnego" reż. Eliza Godlewska, Alan Ruczyński
"Kobieta stanu wolnego" reż. Eliza Godlewska, Alan Ruczyński
Źródło zdjęcia: Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
"Mniej obcy" reż. Kristoffer Rus
"Mniej obcy" reż. Kristoffer Rus
Źródło zdjęcia: fot. Z. Woińska / Netflix / Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
"Nasza rewolucja" reż. Piotr Domalewski
"Nasza rewolucja" reż. Piotr Domalewski
Źródło zdjęcia: fot. Anna Włoch / NEXT FILM
Sandra Hueller i Hanns Zischler w filmie Pawlikowskiego "Ojczyzna"
Sandra Hueller i Hanns Zischler w filmie Pawlikowskiego "Ojczyzna"
Źródło zdjęcia: Kino Świat/Agata Grzybowska
"Powiedz mi, co czujesz" reż. Łukasz Ronduda
"Powiedz mi, co czujesz" reż. Łukasz Ronduda
Źródło zdjęcia: Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
"Pojedynek" reż. Łukasz Palkowski
"Pojedynek" reż. Łukasz Palkowski
Źródło zdjęcia: fot. Jarosław Sosiński / Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
"Przez ścianę" reż. Maciej Sobieszczański
"Przez ścianę" reż. Maciej Sobieszczański
Źródło zdjęcia: Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
"Syrenka Picassa" reż. Janusz Zaorski
"Syrenka Picassa" reż. Janusz Zaorski
Źródło zdjęcia: Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
"Violetta Villas" reż. Karolina Bielawska
"Violetta Villas" reż. Karolina Bielawska
Źródło zdjęcia: fot. Robert Jaworski / Kino Świat
"Zima pod znakiem Wrony" reż. Kasia Adamik
"Zima pod znakiem Wrony" reż. Kasia Adamik
Źródło zdjęcia: Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Lista nagrodzonych:

  • Złote Lwy - "Przez ścianę" reż. Maciej Sobieszczański
  • Srebrne Lwy - "Powiedz mi, co czujesz" reż. Łukasz Ronduda
  • Szafirowe Lwy w konkursie Perspektywy - "Czarna godzina" reż. Filip Bojarski
  • Wyjątkowy Wkład Artystyczny (konkurs Perspektywy) - Julia Totoszko za rolę w filmie "Miłe kobiety" (reż. Maria Wojtyszko, Jakub Krofta)
  • Reżyseria - Paweł Pawlikowski "Ojczyzna"
  • Główna Rola Męska - Anson Boon "Dobry chłopiec" (reż. Jan Komasa)
  • Główna Rola Kobieca - Jaśmina Polak "EXOTIC" (reż. Sonja Orlewicz-Zakrzewska)
  • Scenariusz - Bartek Bartosik, Naqqash Khalid - "Dobry chłopiec" (reż. Jan Komasa)
  • Zdjęcia - Jolanta Dylewska "Przez ścianę" (reż. Maciej Sobieszczański)
  • Muzyka - Zuzanna Wrońska, Marcin Macuk - "Hot Spot" (reż. Agnieszka Smoczyńska)
  • Drugoplanowa Rola Kobieca - Monika Frajczyk "EXOTIC" (reż. Sonja Orlewicz-Zakrzewska)
  • Drugoplanowa Rola Męska - Jacek Koman - "Nasza rewolucja" (reż. Piotr Domalewski)
  • Złoty Pazur im. Andrzeja Żuławskiego - "Hot Spot" reż. Agnieszka Smoczyńska
  • Montaż - Agnieszka Glińska - "Dobry chłopiec" (reż. Jan Komasa)
  • Dźwięk - Marcin Lenarczyk - "Hot Spot" (reż. Agnieszka Smoczyńska)
  • Scenografia - Katarzyna Sobańska, Marcel Sławiński - "Ojczyzna" (reż. Paweł Pawlikowski)
  • Kostiumy - Katarzyna Lewińska "Hot Spot" (reż. Agnieszka Smoczyńska)
  • Charakteryzacja - Anne Cathrine Sauerberg, Agnieszka Józefina Sasim, Aneta Brzozowska, Thomas Foldberg - "Violetta Villas" (reż. Karolina Bielawska)
  • Profesjonalny Debiut Aktorski - Jan Sałasiński "Powiedz mi, co czujesz" (reż. Łukasz Ronduda)
  • Debiut Reżyserski lub Drugi Film - "Kobieta stanu wolnego" reż. Eliza Godlewska, Alan Ruczyński
  • Platynowe Lwy - Halina Prugar-Ketling
  • Nagroda Publiczności - "Dobry chłopiec" reż. Jan Komasa
  • Najlepszy Film w Konkursie Filmów Krótkometrażowych - "Sprawa nr" (reż. Patrycja Polkowska)
Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
GdyniaKinoFilm
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