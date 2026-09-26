51. FPFF w Gdyni. Złote Lwy dla filmu "Przez ścianę"

"Powiedz mi, co czujesz" reż. Łukasz Ronduda - zapowiedź Źródło wideo: Kino Świat Źródło zdj. gł.: PAP/Adam Warżawa

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Zakończył się 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W sobotni wieczór w Teatrze Muzycznym wręczono festiwalowe nagrody. Złote Lwy otrzymał film "Przez ścianę" w reżyserii Macieja Sobieszczańskiego. Autorka zdjęć do tego filmu - Jolanta Dylewska - doceniona została za zdjęcia.

Druga co do ważności nagroda - Srebrne Lwy - festiwalu trafiła w ręce twórców filmu "Powiedz mi, co czujesz" (reżyseria Łukasz Ronduda). Grający główną rolę Jan Sałasiński otrzymał nagrodę za profesjonalny debiut aktorski.

"Powiedz mi, co czujesz" reż. Łukasz Ronduda Źródło zdjęcia: Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

"Hot Spot" i "Dobry chłopiec" rozbiły bank

Cztery nagrody trafiły do filmu Agnieszki Smoczyńskiej "Hot Spot" (film w koprodukcji TVN Warner Bros. Discovery - właściciela między innymi tvn24.pl). Reżyserka i producenci: Klaudia Śmieja-Rostworowska, Bogna Szewczyk-Skupień i Gregory Jankilevitsch docenieni zostali Nagrodą Złoty Pazur im. Andrzeja Żuławskiego. Jury wyróżniło również twórców muzyki (Zuzanna Wrońska i Marcin Macuk), dźwięku (Marcin Lenarczyk) i kostiumów (Katarzyna Lewińska).

Również cztery nagrody trafiły do filmu "Dobry chłopiec" w reżyserii Jana Komasy (koprodukcja TVN Warner Bros. Discovery). Film otrzymał Nagrodę Publiczności, doceniony został za montaż (Agnieszka Glińska), scenariusz (Bartek Bartosik, Naqqash Khalid) oraz Ansoon Boon za najlepszą rolę męską.

To właśnie w kategoriach aktorskich doszło do największych niespodzianek. Za najlepszą rolę kobiecą doceniona została Jaśmina Polak - gwiazda filmu "EXOTIC" w reżyserii Sonji Orlewicz-Zakrzewskiej. Partnerująca jej Monika Frajczyk wyróżniona została w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa. Natomiast najlepszym aktorem drugoplanowym został Jacek Koman, uhonorowany za rolę Marka Edelmana w filmie "Nasza rewolucja" w reżyserii Piotra Domalewskiego (koprodukcja TVN Warner Bros. Discovery).

"EXOTIC" reż. Sonja Orlewicz-Zakrzewska - zwiastun

Konkurs Główny 51. FPFF w Gdyni - jury

Do tegorocznego Konkursu Głównego zakwalifikowano 16 filmów. Siedem z nich zostało wyreżyserowanych, współreżyserowanych przez kobiety. Aż pięć konkursowych tytułów to pełnometrażowe debiuty reżyserskie.

W Konkursie znalazły się między innymi "Dobry chłopiec" Jana Komasy, "Dziki, dziki wschód" Jana Holoubka, "EXOTIC" Sonji Orlewicz-Zakrzewskiej, "Hot Spot" Agnieszki Smoczyńskiej, "Kobieta stanu wolnego" Elizy Godlewskiej i Alana Ruczyńskiego, "Nasza rewolucja" Piotra Domalewskiego, "Przez ścianę" Macieja Sobieszczańskiego, "Powiedz mi, co czujesz" Łukasza Rondudy czy "Violetta Villas" Karoliny Bielawskiej.

51. FPFF w Gdyni. Nagrodzone i nagrodzeni Maciej Sobieszczański ze Złotymi Lwami za film "Przez ścianę" Źródło zdjęcia: PAP/Adam Warżawa Natalia Grzegorzek i Łukasz Ronduda (Srebrne Lwy) Źródło zdjęcia: PAP/Adam Warżawa Paweł Pawlikowski (Najlepsza reżyseria) Źródło zdjęcia: PAP/Adam Warżawa Agnieszka Smoczyńska i Bogna Szewczyk-Skupień (Złoty Pazur im. Andrzeja Żuławskiego) Źródło zdjęcia: PAP/Adam Warżawa Jaśmina Polak (Najlepsza rola kobieca) Źródło zdjęcia: PAP/Adam Warżawa Bartek Bartosik (Najlepszy scenariusz) Źródło zdjęcia: PAP/Adam Warżawa Agnieszka Glińska (Najlepszy montaż) Źródło zdjęcia: PAP/Adam Warżawa Katarzyna Sobańska i Marcel Sławiński (Najlepsza scenografia) Źródło zdjęcia: PAP/Adam Warżawa Katarzyna Lewińska (Najlepsze kostiumy) Źródło zdjęcia: PAP/Adam Warżawa Marcin Macuk i Zuzanna Wrońska (Najlepsza muzyka) Źródło zdjęcia: PAP/Adam Warżawa Marcin Lenarczyk (Najlepszy dźwięk) Źródło zdjęcia: PAP/Adam Warżawa

Pracom tegorocznego jury Konkursu Głównego przewodniczył wybitny filmowiec Krzysztof Zanussi. Razem z nim filmy oceniali:

Przemysław Chruścielewski - montażysta,

Jagna Dobesz - scenografka,

Małgorzata Hajewska-Krzysztofik - aktorka,

Mikołaj Trzaska - kompozytor,

Marcin Wierzchosławski - producent,

Iza Zbroniec-Zajt - autorka zdjęć filmowych.

Jury Konkursu Głównego 51. FPFF w Gdyni Źródło zdjęcia: PAP/Adam Warżawa

Szafirowe Lwy dla "Czarnej godziny"

W ubiegłym roku w programie gdyńskiego festiwalu zadebiutował konkurs Perspektywy, w którym wręczono Szafirowe Lwy oraz nagrodę za wybitny wkład artystyczny. Juror tego konkursu Jacek Poniedziałek podkreślił, że w przypadku obu nagród decyzje podjęte zostały jednomyślnie.

Główną nagrodę tego konkursu otrzymał film "Czarna godzina" w reżyserii Filip Bojarski.

Nagrodę za wybitny wkład artystyczny otrzymała Julia Totoszko za rolę w filmie "Miłe kobiety" w reżyserii Marii Wojtyszko i Jakuba Krofty.

Nagrodę za najlepszy debiut reżyserski bądź drugi film przyznano jednemu z 13 filmów zarówno z Konkursu Głównego bądź z konkursu Perspektywy. Statuetka powędrowała w ręce Elizy Godlewskiej i Alana Ruczyńskiego za film "Kobieta stanu wolnego".

51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Kadry filmów z Konkursu Głównego "Czas, który nie nadszedł" reż. Julia Rogowska Źródło zdjęcia: fot. Łukasz Bąk / Next Film / Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni "Dobry chłopiec" reż. Jan Komasa Źródło zdjęcia: fot. Łukasz Bąk / Kino Świat Kadr z filmu "Dziki, dziki wschód" (rez. Jan Holoubek) Źródło zdjęcia: Warner Bros. Entertainment Polska "EXOTIC" reż. Sonja Orlewicz-Zakrzewska Źródło zdjęcia: Gutek Film "Fluidy" reż. Maria Wider Źródło zdjęcia: Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni "Hot Spot" reż. Agnieszka Smoczyńska Źródło zdjęcia: So Films "Kobieta stanu wolnego" reż. Eliza Godlewska, Alan Ruczyński Źródło zdjęcia: Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni "Mniej obcy" reż. Kristoffer Rus Źródło zdjęcia: fot. Z. Woińska / Netflix / Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni "Nasza rewolucja" reż. Piotr Domalewski Źródło zdjęcia: fot. Anna Włoch / NEXT FILM Sandra Hueller i Hanns Zischler w filmie Pawlikowskiego "Ojczyzna" Źródło zdjęcia: Kino Świat/Agata Grzybowska "Powiedz mi, co czujesz" reż. Łukasz Ronduda Źródło zdjęcia: Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni "Pojedynek" reż. Łukasz Palkowski Źródło zdjęcia: fot. Jarosław Sosiński / Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni "Przez ścianę" reż. Maciej Sobieszczański Źródło zdjęcia: Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni "Syrenka Picassa" reż. Janusz Zaorski Źródło zdjęcia: Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni "Violetta Villas" reż. Karolina Bielawska Źródło zdjęcia: fot. Robert Jaworski / Kino Świat "Zima pod znakiem Wrony" reż. Kasia Adamik Źródło zdjęcia: Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Lista nagrodzonych:

Złote Lwy - "Przez ścianę" reż. Maciej Sobieszczański

Srebrne Lwy - "Powiedz mi, co czujesz" reż. Łukasz Ronduda

Szafirowe Lwy w konkursie Perspektywy - "Czarna godzina" reż. Filip Bojarski

Wyjątkowy Wkład Artystyczny (konkurs Perspektywy) - Julia Totoszko za rolę w filmie "Miłe kobiety" (reż. Maria Wojtyszko, Jakub Krofta)

Reżyseria - Paweł Pawlikowski "Ojczyzna"

Główna Rola Męska - Anson Boon "Dobry chłopiec" (reż. Jan Komasa)

Główna Rola Kobieca - Jaśmina Polak "EXOTIC" (reż. Sonja Orlewicz-Zakrzewska)

Scenariusz - Bartek Bartosik, Naqqash Khalid - "Dobry chłopiec" (reż. Jan Komasa)

Zdjęcia - Jolanta Dylewska "Przez ścianę" (reż. Maciej Sobieszczański)

Muzyka - Zuzanna Wrońska, Marcin Macuk - "Hot Spot" (reż. Agnieszka Smoczyńska)

Drugoplanowa Rola Kobieca - Monika Frajczyk "EXOTIC" (reż. Sonja Orlewicz-Zakrzewska)

Drugoplanowa Rola Męska - Jacek Koman - "Nasza rewolucja" (reż. Piotr Domalewski)

Złoty Pazur im. Andrzeja Żuławskiego - "Hot Spot" reż. Agnieszka Smoczyńska

Montaż - Agnieszka Glińska - "Dobry chłopiec" (reż. Jan Komasa)

Dźwięk - Marcin Lenarczyk - "Hot Spot" (reż. Agnieszka Smoczyńska)

Scenografia - Katarzyna Sobańska, Marcel Sławiński - "Ojczyzna" (reż. Paweł Pawlikowski)

Kostiumy - Katarzyna Lewińska "Hot Spot" (reż. Agnieszka Smoczyńska)

Charakteryzacja - Anne Cathrine Sauerberg, Agnieszka Józefina Sasim, Aneta Brzozowska, Thomas Foldberg - "Violetta Villas" (reż. Karolina Bielawska)

Profesjonalny Debiut Aktorski - Jan Sałasiński "Powiedz mi, co czujesz" (reż. Łukasz Ronduda)

Debiut Reżyserski lub Drugi Film - "Kobieta stanu wolnego" reż. Eliza Godlewska, Alan Ruczyński

Platynowe Lwy - Halina Prugar-Ketling

Nagroda Publiczności - "Dobry chłopiec" reż. Jan Komasa

Najlepszy Film w Konkursie Filmów Krótkometrażowych - "Sprawa nr" (reż. Patrycja Polkowska)