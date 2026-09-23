Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

Olśnienie na festiwalu filmowym w Gdyni

|
Kadr z filmu "PRZEZ ŚCIANĘ"
FPFF w Gdyni 2026
Źródło zdj. gł.: Bartosz Mrozowski/Kino Świat
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Film "Przez ścianę" Macieja Sobieszczańskiego z wielką, wartą wszystkich nagród rolą Marii Dębskiej, okazał się objawieniem 51. edycji festiwalu w Gdyni. To zarazem jedna z najpiękniejszych opowieści o miłości, jaką zafundowało nam współczesne polskie kino.

Nie pamiętam, kiedy ostatnio wychodziliśmy z festiwalowej projekcji w Gdyni w takiej ciszy i tak poruszeni. Wszystko za sprawą filmu "Przez ścianę" Macieja Sobieszczańskiego, przejmującej historii o uczuciu, jakie rodzi się za więziennymi kratami i daje bohaterom siłę do przetrwania piekła.

Właściwie należałoby powiedzieć : bohaterce, bo ten film to chwilami niemal monodram w wykonaniu absolutnie wybitnej Marii Dębskiej. "Sandra Hüller tym razem nie ma szans" - padło z ust znanego krytyka po seansie. (Mowa o jej świetnej roli w "Ojczyźnie" Pawła Pawlikowskiego). I to najlepiej oddaje wielkość kreacji Marii Dębskiej, ale również samego filmu.

Choć jeszcze nie dotarliśmy do półmetka festiwalu, gdyńska publiczność ma już swojego faworyta.

O czym opowiada "Przez ścianę"?

Jest rok 1947. 27-letnia Wiesława Pajdak zostaje aresztowana za działalność w podziemiu antykomunistycznym. Trafia do niesławnego mokotowskiego więzienia na Rakowieckiej, gdzie władza przetrzymuje "wrogów ludowej ojczyzny". Po kilku dniach, używając alfabetu Morse’a, próbuje odkryć, kim są sąsiedzi zza ściany. Odzywa się jej rówieśnik Jerzy Śmiechowski. Tak rozpoczyna się znajomość, która da początek wielkiemu uczuciu.

Wiesia i Jurek, choć nigdy się nie widzieli, poczują się na zawsze złączeni. Gdy ona zostanie zwolniona - a wkrótce wróci do celi po odmowie współpracy z SB - przysięga mu, że będzie czekać. Jak kończy się ta opowieść oparta na faktach, nie zdradzę, ręczę jednak, że przeczołga emocjonalnie nawet odpornych widzów.

Sobieszczański mógł z niej utkać pełną melodramatycznych klisz historię, ale wybrał trudniejszą drogę. Film, w całości czarno-biały, jest majstersztykiem również od strony formalnej. Przez pierwsze pół godziny kamera ani na moment nie opuszcza Wiesi - Marii Dębskiej, gdy ta zdartymi do krwi dłońmi nie przestaje pukać w ścianę. Nie widzimy jej rozmówcy. Wszystkie ujęcia twarzy bohaterki i rąk robione są w zbliżeniach. To nawet nie jest bliski plan, ale wykadrowany profil aktorki lub tylko same oczy. Przerażone, pełne bólu, a w końcu uśmiechnięte. Dębska samą mimiką oddaje taką gamę uczuć, że Lee Strasberg (legendarny wykładowca sztuki aktorskiej - red.) biłby jej brawo. Nie wyobrażam sobie, by w tym roku do kogoś innego trafiła nagroda za najlepszą rolę kobiecą.

Szersze kadry pojawiają się na krótko, gdy bohaterka jest na wolności. Jolanta Dylewska, wybitna autorka zdjęć, filmuje całość w sposób, który pokazuje nam świat przez pryzmat emocji bohaterki. Obrazy są nieostre, rozmywają się, gdy Wiesią rządzi strach, kamera nieruchomieje, kiedy śledzimy moment intymnego wyznania.

Bohaterowie drugiego planu nie mają zbyt wiele do grania, ale nawet w małych rolach pokazują świetny warsztat. Arkadiusz Jakubik, jako zrozpaczony ojciec Jurka, jest kruchy i delikatny jak nigdy dotąd. Agnieszka Grochowska w roli komunistycznej prokuratorki, przeraża, bo przyzwyczaiła nas do innych emocji.

Ale to bez wątpienia film Marii Dębskiej. Do tej pory kojarzona z racji swojej urody z ról efektownych amantek, choćby Kaliny Jędrusik, tutaj odarta z zewnętrznej atrakcyjności tworzy jedną z najwspanialszych ról kobiecych w XXI-wiecznym rodzimym kinie.

Mały wielki film - zwykliśmy mówić o takich produkcjach. Wydaje się niemożliwe, by jury gdyńskie mogło go nie docenić.

Maria Dębska w filmie "Przez ścianę" Macieja Sobieszczańskiego
Maria Dębska w filmie "Przez ścianę" Macieja Sobieszczańskiego
Źródło zdjęcia: Bartosz Mrozowski/KINO ŚWIAT

Gdynia a kandydat do Oscara

Rzadko się zdarza, by już na początku festiwalu pojawiał się tytuł, który byłby tak mocnym uderzeniem. Ale nie wolno nam zapominać, że w roli faworyta trafił tu inny obraz - "Ojczyzna" Pawła Pawlikowskiego. Jak wiadomo, nasz tegoroczny kandydat do Oscara, nagrodzony już w Cannes.

I tu pojawia się pytanie, które od lat rozbrzmiewa w kuluarach gdyńskiego festiwalu. Przez długie lata kandydat do Oscara wybierany był po ogłoszeniu listy laureatów FPFF w Gdyni, i najczęściej pokrywał się ze zdobywcą Złotych Lwów. Choć nie zawsze. Sytuacja, w której zostaje on wybrany dosłownie na kilka dni przed najważniejszą imprezą w branży, prezentującą najlepsze produkcje minionego roku, po części premierowe, musi zdumiewać.

Przede wszystkim: stawia pod ogromną presją Jury Konkursu Głównego, któremu w oczywisty sposób wskazuje zwycięzcę. To prawda, że termin zgłoszenia kandydata do Oscara upływa 30 września, więc odbyłoby się to niejako "na styk". Ale gdyby festiwal zorganizowano choćby jeden tydzień wcześniej, tak jak miało to miejsce kiedyś, mielibyśmy problem z głowy.

Chyba nigdy dotąd nie rozmawialiśmy o tym w Gdyni tak dużo, jak tym razem, zastanawiając się, czy przy odrobinie wysiłku nie dałoby się zgrać z sobą terminów obu wydarzeń. Wydaje się, że naprawdę warto pochylić się nad próbą rozwiązania tej kwestii.

Sandra Hüller w filmie "Ojczyzna", reż. Paweł Pawlikowski
Sandra Hüller w filmie "Ojczyzna", reż. Paweł Pawlikowski
Źródło zdjęcia: Kino Świat
Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Czytaj także:
Wyprawa na lodowiec w norweskim masywie Jotunheimen - zdjęcie przykładowe
Oberwały się masy lodu. "Nigdy nie widziałem czegoś podobnego"
METEO
Jan Hoffman
Media: kandydat na prezydenta Krakowa wycofał się z wyborów
WYBORY W KRAKOWIE
imageTitle
Wróżba z napisem "podróż". Libero reprezentacji zaskoczył
Najnowsze
Trump/CNN
Spięcie Trumpa z reporterką CNN. "Nie powinno was tu być"
Świat
imageTitle
Niemcy rozbici, czas na walkę o medale. "To był pierwszy cel"
EUROSPORT
Warszawa, Polska, 1 kwietnia 2024 r. Piesi i rowerzyści na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu Nowego Światu i Świętokrzyskiej. Ludzie, tłum w słoneczny dzień
Nowe dane dotyczące bezrobocia
BIZNES
Giełda w Nowym Jorku, Wall Street
Rynek dawno tego nie widział. Najdłuższa seria od ponad roku
BIZNES
imageTitle
Oto rywalka Chwalińskiej w meczu o półfinał. Nie musiała nawet wychodzić na kort
EUROSPORT
Kobiety na front? Podejrzana kampania, której nie było
FAŁSZ"Kobiety do dronów"? Tak nie wygląda mobilizacja do ukraińskiego wojska
Gabriela Sieczkowska
imageTitle
To jednak nie koniec? Pogaczar może wrócić na szosę jeszcze w tym sezonie
EUROSPORT
Polski F-16
Huk w centralnej Polsce. Wojsko wyjaśnia
Łódź
imageTitle
Chwalińska musiała upomnieć się o swoje. Rozbawiła publiczność
EUROSPORT
Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa
Sprzeczka między braćmi zakończona trzema ciosami nożem
Rzeszów
Skutki tajfunu Dujuan w mieście Sakura w prefekturze Chiba
W dwa dni spadło więcej deszczu niż przez cały miesiąc. Są ofiary śmiertelne
METEO
Mleczarnia została kupiona przez Laktopol-B w 2022 roku
Czarna woda w rzece Białej. Prezes mleczarni chce 100 tysięcy od informatorów
Tomasz Mikulicz
Oslo
Zmieniają przepisy po presji Kremla. "Rosja w ten sposób testuje"
BIZNES
Na miejscu interweniowali strażacy (zdjęcie ilustracyjne)
Ciało kobiety przy brzegu Warty
Łódź
Polska Fundacja Narodowa
Zatrzymania w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej
Polska
Rozbita Skoda prowadzona przez pijaną 34-latkę
Pijana jechała bez jednego koła. "Była w doskonałym humorze"
WARSZAWA
Zalane ulice i puste plaże w stanice Colima przed nadejściem huraganu Polo
"Niezwykle niebezpieczna" burza. Odwołują zajęcia, otwierają schrony
METEO
imageTitle
Chwalińska rozbiła rywalkę. Ma ćwierćfinał w Singapurze
EUROSPORT
Piotr Krawczyk
Zagrożenia z Rosji. "Ten scenariusz już się realizuje"
Polska
imageTitle
Polscy giganci pod siatką. "Cieszę się, że mogłem trochę narozrabiać"
EUROSPORT
Myśliwiec Lockheed F-16 Fighting Falcon Sił Powietrznych RP
Poderwane myśliwce i alert RCB. W związku z atakiem Rosji na Ukrainę
Polska
Sejm na posiedzeniu 17 września 2026 roku
KO wygrywa, Konfederacja tuż za PiS. Najnowszy sondaż
Polska
imageTitle
Nagła zmiana w kadrze. Jeden z bramkarzy opuścił zgrupowanie
EUROSPORT
26-latek został zatrzymany
Przyjechał na komisariat zapłacić grzywnę. Na jaw wyszły inne sprawy
WARSZAWA
Nowotwory u dzieci
Objawy u dzieci mogą zaskakiwać. Nowotwór "ostatnią rzeczą, jaką pomyślimy"
Adrianna Otręba
Irańskie dziewczęta idą ulicą Teheranu obok namalowanego na ścianie ptaka pokoju
Teheran zaostrzył warunki zakończenia wojny z USA
Świat
shutterstock_268930547
Kumulacja w Lotto rośnie
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica