Święto kina w Gdyni i wieczór filmowy TVN

Trwa 47. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. O uznanie walczą najlepsze rodzime produkcje. W piątek na FPFF odbył się wieczór filmowy TVN. Podczas wydarzenia zaprezentowano produkcje i koprodukcje TVN Warner Bros. Discovery, które niebawem ukażą się na wielkim ekranie. Pokazano też obrazy, które dopiero powstają.

- TVN Warner Bros. Discovery tworzy filmy w różnych gatunkach. To może być naszą siłą, że są to bardzo różnorodne produkcje, że współpracujemy z twórcami, którzy mają różną wrażliwość. Wiadomo, że jedni czują się lepiej w komedii, inni w dramacie - mówiła w rozmowie z reporterką TVN24 Eweliną Witenberg Anna Waśniewska-Gill, producentka TVN Warner Bros. Discovery.

- Jeśli chodzi o filmy, w tym momencie dysponujemy pełnym spektrum, wprowadzamy do Polski mniej więcej 20 filmów rocznie, nie tylko z Polski. W najbliższych 6 miesiącach mamy sześć premier polskich - mówiła Kasia Kieli, prezes i dyrektor zarządzająca Warner Bros. Discovery w Polsce i CEO TVN.

Podczas imprezy zaprezentowano kinowe produkcje i koprodukcje TVN Warner Bros. Discovery, które niebawem ukażą się na wielkim ekranie ("Apokawixa", "Johnny", "Listy do M.5") oraz filmy, które są jeszcze w procesie powstawania ("Na twoim miejscu", "Niebezpieczni dżentelmeni").

Zwiastun filmu "Apokawixa" w reżyserii Xawerego Żuławskiego Next Film\TVN Warner Bros. Discovery

- Macie trzy naj. "Johnny" to jest film na którym na pewno zużyto najwięcej chusteczek ze względu na łzy wzruszenia. Film Tomka Wasilewskiego "Głupcy" to film najbardziej kontrowersyjny, bez wątpienia. "Apokawixa" Xawerego Żuławskiego to największy hit tegorocznego festiwalu i też największe zaskoczenie - komentowała prowadząca festiwal Grażyna Torbicka.

"Głupcy" reż. Tomasz Wasilewski Gutek Film

- TVN jest ostoją kultury, to jest wspaniałe dla mnie jako dla twórcy, dla reżysera, ale nie tylko, również dla widzów. Wiadomo, że z jednej strony stacje komercyjne muszą spełniać funkcję stricte komercyjną, a z drugiej strony jest to wspaniałe, kiedy dostrzegają twórców, dostrzegają sztukę i dzięki nim my, twórcy, autorzy, możemy tworzyć - powiedział reżyser Tomasz Wasilewski.

"Johnny" reż. Daniel Jaroszek Next Film

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych to jedna z najstarszych imprez filmowych w Europie, promująca na tak wielką skalę rodzimą kinematografię. Istnieje od 1974 roku. Do roku 1986 organizowany był w Gdańsku, następnie został przeniesiony do Gdyni.

Co roku widzowie FPFF, często jako pierwsi w Polsce, mogą zapoznać się z najnowszymi polskimi produkcjami. O statuetkę Złotych i Srebrnych Lwów, a także szereg nagród indywidualnych rywalizują najciekawsze rodzime filmy, premiery, debiuty i laureaci na międzynarodowych festiwalach filmowych. Co roku na festiwalu wręczana jest także nagroda Platynowych Lwów za dorobek życia i osiągnięcia artystyczne.

To najważniejsza polska impreza filmowa, która co roku przyciąga tysiące profesjonalistów i dziesiątki tysięcy widzów.

