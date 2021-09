Trwa Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Bartosz Bielenia mówi o ekologii

46. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni potrwa do 25 września. Jednym z jego istotnych aspektów w tym roku jest promowanie postaw pro-ekologicznych.

Bielenia: pewne kroki w życiu muszą zostać podjęte w dbaniu o planetę

W rozmowie z TVN24 aktor Bartosz Bielenia opowiadał o swoim podejściu do ekologii. - To nie jest kwestia wyboru, przynajmniej dla mnie teraz już nie jest. Była wcześniej, ale dzisiaj jest to już niestety mus. Pewne kroki w życiu muszą zostać podjęte w dbaniu o planetę, dbaniu o nasze środowisko, ponieważ wiem, że możemy lub już jesteśmy w momencie, w którym części procesów nie będzie się dało odwrócić - powiedział.