Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

27-letnia Dara z Bułgarii wygrała Eurowizję. Kim jest?

|
Dara "Bangaranga" (Bułgaria)
Podekscytowani fani przybywają na wielki finał 70. Konkursu Piosenki Eurowizji
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/HANNIBAL HANSCHKE
27-letnia Dara z Bułgarii wygrała jubileuszowy 70. Konkurs Piosenki Eurowizji. Wokalistka zdobyła też pierwsze w historii zwycięstwo dla tego kraju. W Wiedniu wykonała piosenkę "Bangaranga".

Jubileuszowy 70. Konkurs Piosenki Eurowizji w Wiedniu dobiegł końca. Stolica Austrii gościła tegoroczną odsłonę konkursu dzięki wygranej JJ-a i jego "Wasted Love". Faworytami tegorocznej Eurowizji były reprezentacje Finlandii, Australii, Grecji, Rumunii, Francji, Bułgarii oraz Danii.

I to właśnie Bułgaria zdobyła pierwsze miejsce.

Eurowizja 2026. Kim jest Dara

27-letnia Dara, czyli Darina Jotowa, jest jedną z najbardziej cenionych wokalistek młodego pokolenia w Bułgarii. W 2015 roku zajęła trzecie miejsce w tamtejszej edycji programu "X Fator". Następnie podpisała kontrakt płytowy z wytwórnią Virginia Records. Rok po zwycięstwie w "X Factor" Jotowa wydała swój solowy singiel "K'wo ne czu".

Dara śpiewa "Bangaranga"
Dara śpiewa "Bangaranga"
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/HANNIBAL HANSCHKE

Swój pierwszy album wydała w kwietniu 2022, nosi tytuł "Rodena takawa", a kolejny "Adhdara" trzy lata później.

Początkowo wahała się i rozważała wycofanie się z krajowych preselekcji do Eurowizji. Ostatecznie wygrała i w Wiedniu wzbudziła zachwyt piosenką "Bangaranga".

Utwór jest przebojem w Bułgarii, plasując się w pierwszej trójce tamtejszych list przebojów.

"Jest wielka, głośna i bezkompromisowa zabawa, ale oddaje jednocześnie determinację Dary do walki z stanami lękowymi oraz ze zdiagnozowanym w ubiegłym roku ADHD" - tak o piosence pisał Mark Savage na łamach BBC News.

Jubileuszowe świętowanie

Finałowy koncert otworzyła parada wszystkich 25 reprezentacji, w trakcie której wystąpił JJ w towarzystwie ORF Radio-Symphonieorchester Wien (Wiedeńska Orkiestra Symfoniczna Austriackiego Radia), chóru, tancerzy oraz akrobatów.

Gospodarzami - tak jak w przypadku półfinałów - byli Victoria Swarovski oraz Michael Ostrowski.

Dara zwyciężczynią Eurowizji 2026
Dara zwyciężczynią Eurowizji 2026
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/HANNIBAL HANSCHKE

W trakcie przerwy na głosowanie wystąpili uczestnicy poprzednich edycji Eurowizji. Na scenie zobaczyliśmy między innymi Maxa Mutzke (Niemcy 2004), Rusłanę (zwyciężczyni Eurowizji 2004), zespół Lordi (zwycięzcy Eurowizji 2006), Alexandra Rybaka (zwycięzca Eurowizji 2009 oraz reprezentant Norwegii w 2018 roku), Verka Serduchka (Ukraina 2007), Kristiana Kostova (Bułgaria 2017), Erikę Vikman (Finlandia 2025) oraz Mirianę Conte (Malta 2025).

Co jeszcze działo się w finale 70. Konkursu Piosenki Eurowizji przeczytasz tutaj.

Nie wygrały, ale przeszły do historii. Siedem hitów z Eurowizji
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nie wygrały, ale przeszły do historii. Siedem hitów z Eurowizji

Tomasz-Marcin Wrona
Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
EurowizjaMuzykaBułgaria
Karolina Bińkowska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Dara zwyciężczynią Eurowizji 2026
Mamy zwyciężczynię Eurowizji. Które miejsce zajęła Polska?
Tomasz-Marcin Wrona
Mężczyzna okradł sklep jubilerski w Siedlcach
Groźne substancje w akcesoriach i tekstyliach. UOKIK wstrzymuje sprzedaż
BIZNES
jachty
Tajemnicze jachty w portach. Włoskie służby interweniują
BIZNES
Noam Bettan "Michelle" (Izrael)
12 punktów od jury dla Izraela, widzowie docenili Ukrainę
Tomasz-Marcin Wrona
Viktor Orban
Magyar odmawia Orbanowi. "Nie otrzyma jej"
Świat
Mahmood podczas wielkiego finału Eurowizji 2019
Nie wygrały, ale przeszły do historii. Siedem hitów z Eurowizji
Tomasz-Marcin Wrona
Jeleń we Francji kręci się w kółko
Zauważyli dziwne zachowanie jelenia. Z czego wynika
METEO
15 min
Jarosław Kaczyński
Kaczyński przeciwny publikacji. "Wiele wie, tam może być wszystko"
Arkadiusz Wierzuk
Humbak Timmy
Humbak Timmy nie żyje. "Zadecydowała natura"
METEO
Włoskie służby na miejscu zdarzenia po tym, jak kierowca potrącił kilku pieszych w centrum Modeny
Wjechał w pieszych, zaczął uciekać. "Był uzbrojony w nóż"
Świat
imageTitle
Absurd goni absurd. Uczestnik mundialu jego sponsorem
EUROSPORT
imageTitle
Hejt wymknął się spod kontroli. Arbiter z rodziną pod nadzorem policji
EUROSPORT
Pierwsze chwile bocianów
Wykluły się zaledwie wczoraj. Młode bociany na nagraniu
METEO
imageTitle
Wygrała US Open i zwolniła trenera. Po latach do niego wraca
EUROSPORT
Drzewo spadło na samochód
Ogromne drzewo runęło na ulicę i luksusowy samochód
WARSZAWA
Giewont, burza, zła pogoda
Po wypadku na Giewoncie. "Trzeba w odpowiednim miejscu powiedzieć sobie: dość"
METEO
Łukasz Piebiak. Zdjęcie archiwalne
"Znam akta afery hejterskiej. Polecam lekturę tym, którzy wskazali Piebiaka do KRS"
Polska
Amerykański myśliwiec F-35B Lightning II
USA szykują się na wielką wojnę. Co to oznacza dla Europy
Maciej Michałek
Jednym z największych problemów osób z atopowym zapaleniem skóry jest świąd
Nosiła w torebce metalowy grzebień. Świąd był nie do wytrzymania
Zuzanna Kuffel
imageTitle
Rafael Nadal w walce o fotel prezesa Realu? Były tenisista odniósł się do plotek
EUROSPORT
Fragment rosyjskiej rakiety FREGAT może ponownie wejść w ziemską atmosferę
Szczątki rakiety wejdą w ziemską atmosferę. POLSA wydała komunikat
METEO
imageTitle
Tornado w Realu Madryt. Kryzys, konflikty, a na horyzoncie wybór prezesa
EUROSPORT
Wypadek w miejscowości Atalin
Siła uderzenia wyrzuciła auto z drogi. Policja: do wypadku doszło w wyniku błędu kierowcy
WARSZAWA
imageTitle
Klamka zapadła. Lewandowski żegna się z Barceloną
EUROSPORT
U Klaudii Uciechowskiej rozwinęły się dwa rzadkie powikłania potworniaka jajnika
24-latka poleciała do Chin spełniać marzenia. Od kilku tygodni leży nieprzytomna w szpitalu
Zuzanna Kuffel
imageTitle
Kolejorz dojechał na stację mistrzostwo Polski
EUROSPORT
Long Island w stanie Nowy Jork
Tysiące pracowników wstrzymało ruch. Bezterminowy strajk w USA
BIZNES
Paczkomat (zdjęcie ilustracyjne)
Dużo łatwiejsze zwroty. "Jeden przycisk, kilka kroków"
BIZNES
Przemysław Kral i Sylwester Suszek
Korzenie Zondacrypto i miliony za wyciszenie sprawy. "Nikt się nie skisi"
Michał Fuja, Joanna Rubin-Sobolewska
Nigeria. Szkoła w stanie Borno (zdjęcie ilustracyjne)
Zaatakowali szkołę. Kilkadziesiąt dzieci uprowadzonych
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica