27-letnia Dara z Bułgarii wygrała Eurowizję. Kim jest?

Podekscytowani fani przybywają na wielki finał 70. Konkursu Piosenki Eurowizji

Jubileuszowy 70. Konkurs Piosenki Eurowizji w Wiedniu dobiegł końca. Stolica Austrii gościła tegoroczną odsłonę konkursu dzięki wygranej JJ-a i jego "Wasted Love". Faworytami tegorocznej Eurowizji były reprezentacje Finlandii, Australii, Grecji, Rumunii, Francji, Bułgarii oraz Danii.

I to właśnie Bułgaria zdobyła pierwsze miejsce.

Eurowizja 2026. Kim jest Dara

27-letnia Dara, czyli Darina Jotowa, jest jedną z najbardziej cenionych wokalistek młodego pokolenia w Bułgarii. W 2015 roku zajęła trzecie miejsce w tamtejszej edycji programu "X Fator". Następnie podpisała kontrakt płytowy z wytwórnią Virginia Records. Rok po zwycięstwie w "X Factor" Jotowa wydała swój solowy singiel "K'wo ne czu".

Swój pierwszy album wydała w kwietniu 2022, nosi tytuł "Rodena takawa", a kolejny "Adhdara" trzy lata później.

Początkowo wahała się i rozważała wycofanie się z krajowych preselekcji do Eurowizji. Ostatecznie wygrała i w Wiedniu wzbudziła zachwyt piosenką "Bangaranga".

Utwór jest przebojem w Bułgarii, plasując się w pierwszej trójce tamtejszych list przebojów.

"Jest wielka, głośna i bezkompromisowa zabawa, ale oddaje jednocześnie determinację Dary do walki z stanami lękowymi oraz ze zdiagnozowanym w ubiegłym roku ADHD" - tak o piosence pisał Mark Savage na łamach BBC News.

Jubileuszowe świętowanie

Finałowy koncert otworzyła parada wszystkich 25 reprezentacji, w trakcie której wystąpił JJ w towarzystwie ORF Radio-Symphonieorchester Wien (Wiedeńska Orkiestra Symfoniczna Austriackiego Radia), chóru, tancerzy oraz akrobatów.

Gospodarzami - tak jak w przypadku półfinałów - byli Victoria Swarovski oraz Michael Ostrowski.

W trakcie przerwy na głosowanie wystąpili uczestnicy poprzednich edycji Eurowizji. Na scenie zobaczyliśmy między innymi Maxa Mutzke (Niemcy 2004), Rusłanę (zwyciężczyni Eurowizji 2004), zespół Lordi (zwycięzcy Eurowizji 2006), Alexandra Rybaka (zwycięzca Eurowizji 2009 oraz reprezentant Norwegii w 2018 roku), Verka Serduchka (Ukraina 2007), Kristiana Kostova (Bułgaria 2017), Erikę Vikman (Finlandia 2025) oraz Mirianę Conte (Malta 2025).

