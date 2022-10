25 lat TVN. Tak zmieniała się polska rozrywka

"Agent", "Big Brother", "Taniec z gwiazdami"

Kolejne lata, to kolejne tytuły, które były międzynarodowymi hitami. W TVN pojawił się "Taniec z gwiazdami" (na licencji brytyjskiego formatu "Dancing with the Stars"), który przez 13 kolejnych sezonów gromadził od 3,4 do 6,7 miliona widzów. Rekordowy odcinek - finał drugiego sezonu z udziałem Katarzyny Cichopek i Małgorzaty Foremniak - obejrzało 7,74 miliona widzów. Stał się nie tylko jednym z najchętniej oglądanych programów, ale również spowodował ogromne zainteresowanie tańcem towarzyskim w Polsce. Podobnie było w przypadku "You Can Dance!", którego osiem edycji w TVN przyciągało średnio dwa miliony widzów.