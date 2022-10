25 lat TVN. Jak wyglądał pierwszy dzień?

Jak wyglądał pierwszy dzień nadawania TVN? Był piątek. Wszystko zaczęło się o godzinie 19. W archiwalnych programach telewizyjnych można znaleźć informację: "19.00 - Otwarcie TVN - Twojej nowej telewizji". Widzów powitał pierwszy prezes TVN Mariusz Walter, który nową ogólnopolską telewizję współtworzył z Janem Wejchertem. - Dobry wieczór państwu, nazywam się Mariusz Walter. Nasza stacja ruszyła. To jest właściwie państwa stacja, nie nasza - to pierwsze słowa, jakie padły z TVN. - Wszystko to dzieje się w jeszcze prowizorycznych warunkach, bo w tym studiu robimy trzy, cztery programy na raz - dodał.

Wejchert: O koncesję staraliśmy się pięć lat. W sześć miesięcy uruchomiliśmy najnowocześniejszą telewizję w Europie

25 lat TVN. Pierwsze wydania popularnych programów

Po oficjalnym starcie telewizji, o godzinie 19.20 pojawił się Tomasz Zubilewicz w programie "Pogodowa ruletka". Był to show, w którym udział brali również widzowie. Zabawa polegała na tym, że osoba, która dodzwoniła się do studia, proponowała prognozę dla wybranego regionu Polski. Nagroda pieniężna trafiała do osoby, której propozycja była zgodna z prognozą meteorologiczną na dany dzień. Zubilewicz - jak sam kiedyś mówił - zapalił "światło w TVN, które świeci do dziś".