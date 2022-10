"Początek był jedną wielką wpadką". Renata Kijowska i Tomasz Sianecki wspominają start TVN

Dodała, że "zdała sobie sprawę, że większość jej dorosłego, zawodowego życia to 'Fakty'". - Nie wyobrażam sobie rozpoczęcia pracy gdzieś za biurkiem w innym miejscu. Wszystko mi się z tymi "Faktami" wiąże, przeplata nieustannie. Nawet jak jadę gdzieś na wakacje, mijam jakieś miasta, kojarzą mi się z materiałami w "Faktach" - powiedziała.

Sianecki: początek był jedną wielką wpadką

Tomasz Sianecki wspominał, że "25 lat temu, szczególnie jak się teraz ogląda te zdjęcia, trudno było wróżyć, że ta telewizja tyle lat przetrwa" - I my w niej też - zaznaczył. Jak mówił, "początek był po prostu jedną wielką wpadką". - Łącznie z prezesem Mariuszem Walterem, który przez kilka minut mówił tyłem do kamery. To było coś makabrycznego - stwierdził.