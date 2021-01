"25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" – serialowa odsłona kinowego hitu tylko w Playerze

Player zaprasza na ekskluzywną odsłonę przeboju kinowego, który w 2020 roku podbił serca widowni i krytyków filmowych. Serial "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" to opowieść o życiu młodego mężczyzny niesłusznie skazanego na 25 lat więzienia za zbrodnię, której nie popełnił. Produkcja pozwala jeszcze lepiej poznać tę emocjonującą historię, rozwijając wątki, które nurtują polskich widzów. Premiera już 24 stycznia tylko na Playerze.

W wieku 23 lat Tomasz Komenda został oskarżony o gwałt i zabójstwo. Kolejne ekspertyzy potwierdziły jego udział w zbrodni, a wszelkie dowody działały na jego niekorzyść, przez co trafił za kratki. Przez blisko dwie dekady uwięzienia był bity, zastraszany, upokarzany i zdany tylko na siebie. W końcu, po kilkunastu latach odsiadki, na jego drodze pojawili się prokuratorzy i policjant, którzy postanowili odkryć prawdę stojącą za zagadkową sprawą zatrzymanego. "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" to poruszająca opowieść o niezłomności ludzkiego ducha, wytrwałości oraz sile, jaka tkwi w rodzinie.

Czteroodcinkowy serial nie tylko pokazuje wydarzenia, które doprowadziły do skazania i uniewinnienia Tomasza Komendy. Pozwala także bliżej przyjrzeć się wybranym aspektom tej historii. Widzowie jeszcze lepiej poznają więzienną codzienność młodego Komendy. Zagłębią się w meandry śledztwa, które pomogło w jego uniewinnieniu oraz relacje rodzinne – to one pozwalają przetrwać nawet największe piekło!