Trudny wybór przed jury. 12 pianistów w finale 18. Konkursu Chopinowskiego

czytaj dalej

Blisko dziesięć godzin trwała operacja agentów Federalnego Biura Śledczego, którzy wkroczyli we wtorek do waszyngtońskiej posiadłości należącej do rodziny rosyjskiego oligarchy Olega Deripaski - podała rosyjska agencja RIA Nowosti. Funkcjonariusze wynieśli z rezydencji liczne pudła i walizki, nie informując, co się w nich znajduje. Przeszukany został również dom należący do rodziny oligarchy w Nowym Jorku.