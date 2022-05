15. Festiwal Mastercard Off Camera. Film "Miss Viborg" zwycięża w konkursie głównym

czytaj dalej

W Polsce bardzo niewiele wiemy o ruchach kobiet w Kościele katolickim na zachodzie Europy. Bardzo rzadko słyszymy o tym, co mówią kobiety katoliczki w Niemczech, Szwajcarii, Anglii, Francji. Natomiast są one o wiele bardziej otwarte i domagają się swoich praw - mówiła w "Faktach po Faktach" ksiądz Halina Radacz z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Jak dodała, "to, co u nas jest rzadkością, na przykład ministrantki w czasie mszy katolickiej, na Zachodzie jest na porządku dziennym".