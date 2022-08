"Inspiracja dla nas wszystkich". 12-letnia Polka zrobiła furorę w indonezyjskim "Mam talent"

Jurorzy indonezyjskiej wersji programu "Mam talent" nie kryli zachwytu akrobatycznymi popisami 12-letniej Alicji Marty Kowalskiej i jej zespołu "Girls in the Clouds". "To historia o pasji, uporze, wychodzeniu ze strefy komfortu i podążaniu za wielkimi marzeniami" - napisała w mediach społecznościowych dumna mama Alicji.

Pochodząca z Polski 12-letnia gimnastyczka mieszka w Indonezji razem z rodzicami, gdzie na co dzień uczy się gimnastyki artystycznej w "Bali Circus Academy". W programie "Indonesia's Got Talent" razem z czterema koleżankami z zespołu "Girls in the Clouds" zaprezentowała układ akrobatyki powietrznej na kole.

Akrobacje Polki i jej zespołu docenione przez indonezyjskie jury

Jury w czteroosobowym składzie nie kryło zachwytu występem dziewczynek. Poprosili każdą z nich o przedstawienie się, a kiedy zapytali, jakie to uczucie wykonywać akrobacje w powietrzu, w odpowiedzi usłyszeli: "To tak, jakbyśmy fruwały w chmurach". A zapytane o cel, dziewczynki odpowiedziały bez wahania: "zdobyć złoty przycisk" i "dotrzeć do finału". Naciśnięcie złotego przycisku gwarantuje uczestnikom zakwalifikowanie do półfinałów. To zespołowi "Girls in the Clouds" się nie udało, jednak jurorzy jednogłośnie zdecydowali, że akrobatki znajdą się w kolejnym etapie popularnego programu.

Informacją o występie postanowiła podzielić się mama Alicji. "To historia o pasji, uporze, wychodzeniu ze strefy komfortu i podążaniu za wielkimi marzeniami - inspiracja dla wszystkich. Z nieśmiałej introwertyczki nasza córka w ciągu 2 lat otworzyła się na tyle, by dzisiaj występować na scenie" - napisała na Instagramie. "Chce pokazać, że każdy może to zrobić! Znalazła niesamowitych nauczycieli z 'Bali Circus Academy'. Razem ze swoimi niesamowitymi przyjaciółkami stworzyły grupę 'Girls in the Clouds' i teraz razem tworzą magię. To dla nas bardzo wzruszająca historia".

Sara James ze złotym guzikiem w America's Got Talent

Zaledwie dwa miesiące wcześniej inna Polka, Sara James, zdobyła przepustkę do półfinałów na żywo występując w amerykańskim pierwowzorze "Mam talent". James zaśpiewała utwór "Lovely" z repertuaru Billie Eilish i dostała owację na stojąco, a jurorzy przez chwilę nie mogli wydusić z siebie dużo więcej niż tylko "wow".

Simon Cowell po wysłuchaniu piosenki nawiązał do pochodzenia wokalistki, mówiąc, że nigdy nie zapomni jak sam dwie dekady temu przyjechał do Stanów. I że chciałby, aby James również na zawsze zapamiętała ten moment. Po tych słowach nacisnął złoty guzik.

Autor:wac//am

Źródło: Indonesia's Got Talent