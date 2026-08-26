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O szczęściu, o sobie i o całowaniu prezydenta. 10 niezapomnianych cytatów z Dolly Parton

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Dolly Parton w 2014 roku
USA. Fani opłakują Dolly Parton w jej rodzinnym mieście w Tennessee
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JOE CASTRO
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Moim marzeniem od zawsze było uszczęśliwienie jak największej liczby ludzi - powiedziała Dolly Parton w jednym z wywiadów. Udzieliła ich mnóstwo, a wiele jej wypowiedzi - błyskotliwych, mądrych, dowcipnych - było potem powtarzanych przez media na całym świecie. Przypominamy najsłynniejsze wypowiedzi zmarłej artystki.

Zmarłą we wtorek piosenkarkę, aktorkę i filantropkę opłakują fani na całym świecie. Dolly Parton znana była nie tylko z licznych przebojów, ale również z wypowiedzi pozascenicznych. Gwiazda słynęła z odwagi, pracowitości i dystansu do siebie. Australijski nadawca ABC dzień po jej śmierci określił ją mianem "królowej muzyki country i bon motów". Parton nie lubiła gryźć się w język i otwarcie mówiła o tym, co dla niej ważne.

O sobie samej

Nie podoba mi się bycie jak wszyscy. Często deklaruję, że nigdy nie zniżę się do bycia modną. To najłatwiejsza rzecz na świecie
Dolly Parton w rozmowie z Barbarą Walters
Dolly Parton
Dolly Parton
Źródło zdjęcia: PAP/EPA

O marzeniach

Moim marzeniem od zawsze było uszczęśliwienie jak największej liczby ludzi
Dolly Parton w rozmowie z Barbarą Walters

O swojej twórczości

Myślę, że moja muzyka była dla mnie czymś w rodzaju posługi. Mam nadzieję, że na swój sposób działa ona kojąco dzięki dobremu poczuciu humoru, które pozwala podnosić ludzi na duchu, oraz dzięki piosenkom, z którymi ludzie mogą się utożsamiać
Dolly Parton w wywiadzie dla dziennika "Houston Chronicle"
Dolly Parton
Dolly Parton
Źródło zdjęcia: Valerie Macon/Getty Images

O hicie "I Will Always Love You"

Ludzie zawsze mi mówią: "Myślałem, że to piosenka Whitney [Houston - red.], nie miałem pojęcia, że to ty ją napisałaś". A ja im odpowiadam: "Ona może wziąć uznanie. Ja tylko wezmę kasę"
Dolly Parton w wywiadzie dla agencji AP

O swoim wyglądzie

Wiele osób jest zdania, że być może osiągnęłabym więcej w swojej karierze, gdybym nie wyglądała tak tandetnie i krzykliwie. Ale ja ubieram się tak, żeby mi było wygodnie. Nikt nie powinien być osądzany za to, że chciałby ładnie wyglądać
Dolly Parton cytowana przez dziennik "The Guardian"
Dolly Parton
Dolly Parton
Źródło zdjęcia: PAP/EPA

O szczęściu

Uważają mnie za naiwniaczkę, bo wydaje mi się, że jestem szczęśliwa. Dlaczego miałabym nie być szczęśliwa? Mam wszystko, czego kiedykolwiek pragnęłam, a nawet więcej. Może jestem prostoduszna. Może właśnie to jest kluczowe: prostota.
Dolly Parton w książce "Dolly: My Life and Other Unfinished Business"

O odwadze

Zawsze powtarzałam, że mam więcej odwagi niż talentu
Dolly Parton w rozmowie z Danem Ratherem

O fanach

Myślę, że zawsze byłam akceptowana w społeczności gejowskiej, bo ja ich akceptuję. Wiedzą, że ich nie osądzam. Uważam, że ludzie są tacy, jacy są, a ja nie jestem Bogiem ani sędzią. Powinniśmy kochać się nawzajem dokładnie za to, kim i jacy jesteśmy
Dolly Parton w wywiadzie dla CNN

O starości

Nigdy nie będę stara, bo nie mam na to czasu. Nie mogę zatrzymać się na tak, długo, by się zestarzeć. Po prostu będę najlepszą wersją siebie w każdym wieku
Dolly Parton w rozmowie z Oprah Winfrey

O pocałowaniu w usta prezydenta USA

Mój mąż też chce mieć to zdjęcie
Dolly Parton do fotoreporterów po tym, jak w 1979 roku przywitała się z prezydentem Jimmym Carterem, całując go w usta
Źródło: The Guardian, ABC, tvn24.pl
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Tagi:
MuzykaUSA
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
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