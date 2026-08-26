Kultura i styl O szczęściu, o sobie i o całowaniu prezydenta. 10 niezapomnianych cytatów z Dolly Parton Maciej Wacławik |

USA. Fani opłakują Dolly Parton w jej rodzinnym mieście w Tennessee Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JOE CASTRO

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Zmarłą we wtorek piosenkarkę, aktorkę i filantropkę opłakują fani na całym świecie. Dolly Parton znana była nie tylko z licznych przebojów, ale również z wypowiedzi pozascenicznych. Gwiazda słynęła z odwagi, pracowitości i dystansu do siebie. Australijski nadawca ABC dzień po jej śmierci określił ją mianem "królowej muzyki country i bon motów". Parton nie lubiła gryźć się w język i otwarcie mówiła o tym, co dla niej ważne.

O sobie samej

Nie podoba mi się bycie jak wszyscy. Często deklaruję, że nigdy nie zniżę się do bycia modną. To najłatwiejsza rzecz na świecie Dolly Parton w rozmowie z Barbarą Walters

Dolly Parton Źródło zdjęcia: PAP/EPA

O marzeniach

Moim marzeniem od zawsze było uszczęśliwienie jak największej liczby ludzi Dolly Parton w rozmowie z Barbarą Walters

O swojej twórczości

Myślę, że moja muzyka była dla mnie czymś w rodzaju posługi. Mam nadzieję, że na swój sposób działa ona kojąco dzięki dobremu poczuciu humoru, które pozwala podnosić ludzi na duchu, oraz dzięki piosenkom, z którymi ludzie mogą się utożsamiać Dolly Parton w wywiadzie dla dziennika "Houston Chronicle"

Dolly Parton Źródło zdjęcia: Valerie Macon/Getty Images

O hicie "I Will Always Love You"

Ludzie zawsze mi mówią: "Myślałem, że to piosenka Whitney [Houston - red.], nie miałem pojęcia, że to ty ją napisałaś". A ja im odpowiadam: "Ona może wziąć uznanie. Ja tylko wezmę kasę" Dolly Parton w wywiadzie dla agencji AP

O swoim wyglądzie

Wiele osób jest zdania, że być może osiągnęłabym więcej w swojej karierze, gdybym nie wyglądała tak tandetnie i krzykliwie. Ale ja ubieram się tak, żeby mi było wygodnie. Nikt nie powinien być osądzany za to, że chciałby ładnie wyglądać Dolly Parton cytowana przez dziennik "The Guardian"

Dolly Parton Źródło zdjęcia: PAP/EPA

O szczęściu

Uważają mnie za naiwniaczkę, bo wydaje mi się, że jestem szczęśliwa. Dlaczego miałabym nie być szczęśliwa? Mam wszystko, czego kiedykolwiek pragnęłam, a nawet więcej. Może jestem prostoduszna. Może właśnie to jest kluczowe: prostota. Dolly Parton w książce "Dolly: My Life and Other Unfinished Business"

O odwadze

Zawsze powtarzałam, że mam więcej odwagi niż talentu Dolly Parton w rozmowie z Danem Ratherem

O fanach

Myślę, że zawsze byłam akceptowana w społeczności gejowskiej, bo ja ich akceptuję. Wiedzą, że ich nie osądzam. Uważam, że ludzie są tacy, jacy są, a ja nie jestem Bogiem ani sędzią. Powinniśmy kochać się nawzajem dokładnie za to, kim i jacy jesteśmy Dolly Parton w wywiadzie dla CNN

O starości

Nigdy nie będę stara, bo nie mam na to czasu. Nie mogę zatrzymać się na tak, długo, by się zestarzeć. Po prostu będę najlepszą wersją siebie w każdym wieku Dolly Parton w rozmowie z Oprah Winfrey

O pocałowaniu w usta prezydenta USA

Mój mąż też chce mieć to zdjęcie Dolly Parton do fotoreporterów po tym, jak w 1979 roku przywitała się z prezydentem Jimmym Carterem, całując go w usta

Today, we remember an American original and a wonderful friend. Dolly, we will always love you!



Our thoughts are with the Parton family and all those who loved her.



Image: PC and FL greet Dolly at the WH 10/2/79, before attending Country Music Gala at Ford’s Theatre. NAID 84150 pic.twitter.com/r3wF8k6sE3 — Jimmy Carter Presidential Library (@CarterLibrary) August 25, 2026 Rozwiń