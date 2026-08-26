O szczęściu, o sobie i o całowaniu prezydenta. 10 niezapomnianych cytatów z Dolly Parton
Zmarłą we wtorek piosenkarkę, aktorkę i filantropkę opłakują fani na całym świecie. Dolly Parton znana była nie tylko z licznych przebojów, ale również z wypowiedzi pozascenicznych. Gwiazda słynęła z odwagi, pracowitości i dystansu do siebie. Australijski nadawca ABC dzień po jej śmierci określił ją mianem "królowej muzyki country i bon motów". Parton nie lubiła gryźć się w język i otwarcie mówiła o tym, co dla niej ważne.
O sobie samej
Nie podoba mi się bycie jak wszyscy. Często deklaruję, że nigdy nie zniżę się do bycia modną. To najłatwiejsza rzecz na świecieDolly Parton w rozmowie z Barbarą Walters
O marzeniach
Moim marzeniem od zawsze było uszczęśliwienie jak największej liczby ludziDolly Parton w rozmowie z Barbarą Walters
O swojej twórczości
Myślę, że moja muzyka była dla mnie czymś w rodzaju posługi. Mam nadzieję, że na swój sposób działa ona kojąco dzięki dobremu poczuciu humoru, które pozwala podnosić ludzi na duchu, oraz dzięki piosenkom, z którymi ludzie mogą się utożsamiaćDolly Parton w wywiadzie dla dziennika "Houston Chronicle"
O hicie "I Will Always Love You"
Ludzie zawsze mi mówią: "Myślałem, że to piosenka Whitney [Houston - red.], nie miałem pojęcia, że to ty ją napisałaś". A ja im odpowiadam: "Ona może wziąć uznanie. Ja tylko wezmę kasę"Dolly Parton w wywiadzie dla agencji AP
O swoim wyglądzie
Wiele osób jest zdania, że być może osiągnęłabym więcej w swojej karierze, gdybym nie wyglądała tak tandetnie i krzykliwie. Ale ja ubieram się tak, żeby mi było wygodnie. Nikt nie powinien być osądzany za to, że chciałby ładnie wyglądaćDolly Parton cytowana przez dziennik "The Guardian"
O szczęściu
Uważają mnie za naiwniaczkę, bo wydaje mi się, że jestem szczęśliwa. Dlaczego miałabym nie być szczęśliwa? Mam wszystko, czego kiedykolwiek pragnęłam, a nawet więcej. Może jestem prostoduszna. Może właśnie to jest kluczowe: prostota.Dolly Parton w książce "Dolly: My Life and Other Unfinished Business"
O odwadze
Zawsze powtarzałam, że mam więcej odwagi niż talentuDolly Parton w rozmowie z Danem Ratherem
O fanach
Myślę, że zawsze byłam akceptowana w społeczności gejowskiej, bo ja ich akceptuję. Wiedzą, że ich nie osądzam. Uważam, że ludzie są tacy, jacy są, a ja nie jestem Bogiem ani sędzią. Powinniśmy kochać się nawzajem dokładnie za to, kim i jacy jesteśmyDolly Parton w wywiadzie dla CNN
O starości
Nigdy nie będę stara, bo nie mam na to czasu. Nie mogę zatrzymać się na tak, długo, by się zestarzeć. Po prostu będę najlepszą wersją siebie w każdym wiekuDolly Parton w rozmowie z Oprah Winfrey
O pocałowaniu w usta prezydenta USA
Mój mąż też chce mieć to zdjęcieDolly Parton do fotoreporterów po tym, jak w 1979 roku przywitała się z prezydentem Jimmym Carterem, całując go w usta
Źródło: The Guardian, ABC, tvn24.pl