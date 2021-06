"Jestem winien Krzysztofowi prywatny pomnik"

"On się dowiadywał ode mnie, co myśli aktor"

O współpracy z reżyserem powiedział, że "prowadził ślepy kulawego". - On się dowiadywał ode mnie, co myśli aktor, jakim emocjom jest poddany, a ja się dowiedziałem, na czym polega droga scenarzysty, dialogu czy konstrukcji - dodał.

Zamachowski: miał olbrzymi wpływ na moje życie

- Krzysztof Kieślowski miał olbrzymi wpływ na moje życie, również prywatne, ale przede wszystkim zawodowe - ocenił aktor Zbigniew Zamachowski. - Wszystkie moje filmy bez wyjątku, a było ich już sporo, ciągle są i mam nadzieję będą robione poza Polską. To jest pokłosie mojej współpracy z Krzysztofem. Jeżeli ktokolwiek zaprasza mnie do jakiegoś projektu, zawsze przedstawia się, że widział mnie a to w "Trzy kolory. Białym", a to w "Dekalogu" i już mamy temat do rozmowy - stwierdził.