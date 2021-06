"Nie tylko zestawiamy ze sobą filmy Kieślowskiego, chcemy się przyjrzeć szerszym kontekstom"

Przypadającą na 27 czerwca 80. rocznicę urodzin Krzysztofa Kieślowskiego kinomani będą świętować w wyjątkowy sposób. W historycznym kinoteatrze w Sokołowsku startuje 10. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Hommage à Kieślowski.

10. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Hommage à Kieślowski rozpoczyna się w niedzielę, w 80. rocznicę urodzin wybitnego reżysera, w historycznym kinoteatrze "Zdrowie" w Sokołowsku. Przez cały dzień odbywać się będą projekcje filmów poświęconych osobie i twórczości Krzysztofa Kieślowskiego.

Uroczyste otwarcie zakończy recital Zbigniewa Zamachowskiego, jednego z ulubionych aktorów twórcy "Dekalogu".

Ważną częścią obchodów 80. urodzin Krzysztofa Kieślowskiego będzie zaplanowana na 28-29 czerwca międzynarodowa konferencja "Illuminating the archives – film archives alive and their audiences". Została zorganizowana przez Fundację Sztuki Współczesnej In Situ opiekującą się i rozwijającą kolekcję Archiwum Twórczości Krzysztofa Kieślowskiego.

Patronat Honorowy nad całością imprezy objęła wdowa po artyście Maria Kieślowska.

Plakat zapowiadający konferencję

Ciągłość tematów i myśli

Festiwal pokaże najważniejsze pozycje filmowe z bogatego dorobku filmowego swojego patrona, ale ważnym elementem jego jubileuszowej odsłony będą także filmowe konteksty i inspiracje, czyli dzieła, które tematycznie i ideowo wchodzą w dialog z twórczością polskiego mistrza.

Program projekcji został ułożony w taki sposób, aby krótkie metraże wchodziły w twórczy dialog z pełnymi metrażami, tak, aby pokazać ciągłość tematów i myśli w dorobku Kieślowskiego. Na dużym ekranie pojawią się między innymi filmy: "Przypadek", "Amator", "Podwójne życie Weroniki", "Spokój", "Krótki film o miłości", "Bez końca", "Trzy kolory. Biały" oraz "Trzy kolory. Niebieski".

Organizatorzy proponują także wybór ulubionych filmów Krzysztofa Kieślowskiego oraz pokazy w ramach sekcji "Uczniowie Kieślowskiego". W sekcji "Ukochane filmy Krzysztofa Kieślowskiego" zostaną pokazane "La strada" Felliniego, "Muzykanci" Karabasza, "Intymne oświetlenie" Passera oraz "Pieskie życie" Chaplina.

Wybór filmów nie jest przypadkowy, czego dowodem jest chociażby połączona projekcja filmu Chaplina z "Trzy kolory. Biały". Wielu krytyków zwracało uwagę na liczne podobieństwa między postacią Karola (Zbigniew Zamachowski) i amerykańskim królem komedii. Edukacja filmowa za sprawą klasyki to od lat bardzo ważna część festiwalu.

Każdy film zostanie poprzedzony wstępem prelegentów.

Zdjęcie z planu filmu "Trzy kolory. Niebieski". Archiwum Tworczości Krzysztofa Kieślowskiego

Dialog z Kieślowskim

Rok 2021 to nie tylko jubileusz 80-lecia urodzin Kieślowskiego. W marcu przypadła 25. rocznica jego śmierci, a w październiku minie 30 lat od premiery "Podwójnego życia Weroniki". Z tej okazji organizatorzy pokażą nie tylko nagrodzony w Cannes film polskiego mistrza, ale dwa tytuły z bardzo różnych stron świata, które nawiązują do dzieła Kieślowskiego – "List miłosny" (Japonia, 1995) w reżyserii Shunji Iwai oraz debiut fabularny nagrodzonego Oscarem Paolo Sorrentino "O jednego więcej" (Włochy, 2001).

Festiwal zaprosi również na wyjątkową projekcję kultowej "Amelii" Jean Pierre'a Jeuneta, którą wielu filmoznawców uważa za spadkobierczynię "Weroniki" Kieślowskiego.

- Wybrane tytuły wchodzą ze sobą w świadomy dialog. Nie tylko zestawiamy ze sobą filmy Kieślowskiego, na przykład "Refren" z "Bez końca", "Tramwaj" z "Krótkim filmem o miłości" czy "Gadające głowy" i "Przypadek". Chcemy się przyjrzeć szerszym kontekstom interpretacyjnym. Ważny dla twórczości Kieślowskiego temat kary śmierci i zbrodni powróci w nagrodzonym na zeszłorocznym Berlinale, irańskim filmie "Zło nie istnieje" Mohammada Rasoulofa. Ważną dyskusję na temat nierówności społecznych, wolności i emigracji, które stanowią podstawę tematyczno-filozoficzną "Białego", pragniemy wzmocnić projekcjami takich tytułów jak "Nędznicy" (Francja, 2019) Ladja Ly oraz "Po tamtej stronie" (Finlandia/Niemcy, 2017) Akiego Kaurismäkiego" – wyjaśnia filmoznawczyni Diana Dąbrowska, dyrektorka artystyczna festiwalu.

W programie nie zabraknie również filmów debiutujących twórców i twórczyń, wśród nich m.in. Kalina Alabrudzińska ("Nic nie ginie", Polska 2019) oraz Mauro Mancini ("Pod tym samym niebem" Włochy 2020). W ramach debiutującej na tegorocznej edycji sekcji "Uczniowie Kieślowskiego" organizatorzy pragną przyjrzeć się prężnie rozwijającej się twórczości Iwony Siekierzyńskiej, której ostatni film "Amatorzy" (2020) został pokazany w konkursie głównym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Istotnym elementem programu będzie prezentacja twórczości katalońskiej reżyserki Judith Colell, uznawanej za jeden z bardziej wyrazistych głosów w nowym hiszpańskim kinie. W Sokołowsku zaplanowano pokazy z jej specjalnym udziałem "53 dni zimy", które stworzyła pod wpływem twórczości Kieślowskiego oraz "Elisy K.". Spotkanie z reżyserką odbędzie się 24 lipca.

Pokazy filmów, imprezy towarzyszące oraz spotkania z gośćmi będą organizowane w plenerze i w sali kinowej. W piątki odbywać się będą tylko bezpłatne pokazy plenerowe w sokołowskim parku przy Sanatorium dr. Brehmera. W razie deszczu projekcje plenerowe zostaną przeniesione do sali kinowej.

Zdjęcie pochodzące ze zbiorów Archiwum Twórczości Krzysztofa Kieślowskiego Archiwum Twórczości Krzysztofa Kieślowskiego

Konferencja poświęcona archiwom

Częścią obchodów 10. edycji MMF Hommage à Kieślowski i obchodów 80. urodzin Krzysztofa Kieślowskiego będzie międzynarodowa konferencja "Illuminating the archives – film archives alive and their audiences", która odbędzie się w Sokołowsku 28-29 czerwca stacjonarnie oraz online.

Konferencja organizowana przez Fundację Sztuki Współczesnej In Situ zapewni platformę wymiany doświadczeń archiwistom, kuratorom i badaczom zajmującym się kolekcjami dokumentów związanych z filmem. Merytorycznie konferencję wspiera Narodowe Centrum Kultury Filmowej w Łodzi, instytucja zarządzająca projektem Łódź Miasto Filmu UNESCO.

W Sokołowsku pojawią się między innymi: Margret Schild z Filmmuseum w Dusseldorfie, Cecilia Cenciarelli reprezentująca Charlie Chaplin Archives, Małgorzata Szynkielewska z Europeany, Barbara Miller z Museum of the Moving Image w Nowym Jorku, David Wilson, szef Biura Bradford UNESCO City of Film czy znana amerykańska historyczka filmu Annette Insdorf. Wśród polskich gości będą Malwina Rozwadowska, dyrektor Narodowego Archiwum Cyfrowego, Tadeusz Lubelski, Mikołaj Jazdon czy Michał Oleszczyk.

W wydarzeniu można wziąć udział stacjonarnie oraz online.

