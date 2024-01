Kurier zobaczył przemarznięte psy na podwórku. Powiadomił służby

Policjanci z Bydgoszczy (woj. kujawsko-pomorskie) prowadzą postępowanie przeciwko mieszkance jednej z wsi w powiecie bydgoskim, która znęcała się nad zwierzętami. Kobieta rażąco zaniedbywała swoje dwa psy. Nie zapewniała im dostępu do jedzenia oraz przetrzymywała na mrozie. Dzięki interwencji kuriera oraz policjantów przewieziono je do schroniska. Niestety jednego z psów nie udało się uratować.

"Skierowany na miejsce patrol potwierdził te informacje. Psy były skrajnie zaniedbane, bez dostępu do jedzenia, a miski z wodą były zamarznięte. Jeden z psów był na łańcuchu. Gdy policjanci do niego podeszli nie szczekał, wydawał tylko delikatne charczenie z każdym oddechem. Policjanci owinęli psa kocem i przenieśli do radiowozu, by się ogrzał. Drugi pies znajdował się w kojcu, w którym były duże ilości odchodów" - przekazała Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy.