Policjant spowodował kolizję po alkoholu. Ma zostać wydalony ze służby

Do zdarzenia doszło w sobotę (18 października) około godziny 19.15 na ulicy Dworcowej w Żninie.
- Funkcjonariusz w czasie wolnym od służby, kierując swoim prywatnym pojazdem marki Audi, zjeżdżając na przeciwległy pas ruchu, doprowadził do bocznego zderzenia z dwoma innymi pojazdami. W wyniku zderzenia pojazdów, nikt nie odniósł poważnych obrażeń dlatego zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja drogowa - podał sierżant sztabowy Piotr Kasprzak z Komendy Powiatowej Policji w Żninie.
Był pod wpływem alkoholu
Policjanci sprawdzili na miejscu trzeźwość kierującego audi. Jak przekazał Kasprzak, "wynik wskazał, iż był on nietrzeźwy". Funkcjonariusze nie ujawniają jednak, jakie było stężenie alkoholu w organizmie kierowcy.
- Komendant Powiatowy Policji w Żninie zawiesił w czynnościach służbowych oraz wszczął procedurę zmierzającą do wydalenia ze służby funkcjonariusza policji, z uwagi na oczywistość popełnienia przez niego przestępstwa - dodał sierżant sztabowy Kasprzak.
Zawieszony funkcjonariusz to 40-letni policjant wydziału ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Żninie. Ma 12-letni staż.
Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Żninie.
Autorka/Autor: Michał Malinowski/ tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: DarSzach/Shutterstock