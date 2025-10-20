Logo strona główna
Kujawsko-Pomorskie

Policjant spowodował kolizję po alkoholu. Ma zostać wydalony ze służby

Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w powiecie żnińskim
Źródło: Google Earth
W Żninie (Kujawsko-Pomorskie) doszło do kolizji z udziałem trzech pojazdów. Sprawcą okazał się nietrzeźwy 40-letni policjant, który na co dzień pracuje w miejscowej komendzie powiatowej. Komendant zawiesił go w czynnościach służbowych. Wszczęto również procedurę zmierzającą do wydalenia funkcjonariusza ze służby.

Do zdarzenia doszło w sobotę (18 października) około godziny 19.15 na ulicy Dworcowej w Żninie.

- Funkcjonariusz w czasie wolnym od służby, kierując swoim prywatnym pojazdem marki Audi, zjeżdżając na przeciwległy pas ruchu, doprowadził do bocznego zderzenia z dwoma innymi pojazdami. W wyniku zderzenia pojazdów, nikt nie odniósł poważnych obrażeń dlatego zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja drogowa - podał sierżant sztabowy Piotr Kasprzak z Komendy Powiatowej Policji w Żninie.

Był pod wpływem alkoholu

Policjanci sprawdzili na miejscu trzeźwość kierującego audi. Jak przekazał Kasprzak, "wynik wskazał, iż był on nietrzeźwy". Funkcjonariusze nie ujawniają jednak, jakie było stężenie alkoholu w organizmie kierowcy.

- Komendant Powiatowy Policji w Żninie zawiesił w czynnościach służbowych oraz wszczął procedurę zmierzającą do wydalenia ze służby funkcjonariusza policji, z uwagi na oczywistość popełnienia przez niego przestępstwa - dodał sierżant sztabowy Kasprzak.

Zawieszony funkcjonariusz to 40-letni policjant wydziału ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Żninie. Ma 12-letni staż.

Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Żninie.

pc

Autorka/Autor: Michał Malinowski/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: DarSzach/Shutterstock

