Policjant spowodował kolizję po alkoholu. Ma zostać wydalony ze służby

Do zdarzenia doszło w sobotę (18 października) około godziny 19.15 na ulicy Dworcowej w Żninie.

- Funkcjonariusz w czasie wolnym od służby, kierując swoim prywatnym pojazdem marki Audi, zjeżdżając na przeciwległy pas ruchu, doprowadził do bocznego zderzenia z dwoma innymi pojazdami. W wyniku zderzenia pojazdów, nikt nie odniósł poważnych obrażeń dlatego zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja drogowa - podał sierżant sztabowy Piotr Kasprzak z Komendy Powiatowej Policji w Żninie.

Był pod wpływem alkoholu

Policjanci sprawdzili na miejscu trzeźwość kierującego audi. Jak przekazał Kasprzak, "wynik wskazał, iż był on nietrzeźwy". Funkcjonariusze nie ujawniają jednak, jakie było stężenie alkoholu w organizmie kierowcy.

- Komendant Powiatowy Policji w Żninie zawiesił w czynnościach służbowych oraz wszczął procedurę zmierzającą do wydalenia ze służby funkcjonariusza policji, z uwagi na oczywistość popełnienia przez niego przestępstwa - dodał sierżant sztabowy Kasprzak.

Zawieszony funkcjonariusz to 40-letni policjant wydziału ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Żninie. Ma 12-letni staż.

Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Żninie.

