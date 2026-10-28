Kujawsko-Pomorskie 17-latka przygotowywała się do zabójstwa nauczycielek. "Wyposażyła się w dwa noże" Oprac. Michał Malinowski |

117 zatrzymanych po kontrolach policji w szkołach Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Elżbieta Krzysztof/ Shutterstock

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Jak przekazała w rozmowie z tvn24.pl prokurator Agnieszka Adamska-Okońska, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, 17-latka "działała z zamiarem pozbawienia życia dwóch nauczycielek".

- Według ustaleń śledztwa przygotowała się do popełnienia tego przestępstwa. Wyposażyła się w dwa noże: jeden przechowywała w miejscu zamieszkania, a drugi nosiła przy sobie w plecaku. Miała zamiar użyć noża w celu pozbawienia życia nauczycielek - podała prokurator.

17-latka usłyszała zarzut przygotowywania do zbrodni zabójstwa, grozi jej kara od dwóch do 15 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu została tymczasowo aresztowana na trzy miesiące.

To kolejne tego typu zdarzenie, do którego doszło w województwie kujawsko-pomorskim. Kilka tygodni temu, w Książkach, w powiecie wąbrzeskim, zatrzymano 13-latka, który planował atak z użyciem ostrego narzędzia w szkole.