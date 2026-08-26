Kujawsko-Pomorskie Przeprowadzili się na polską wieś, liczyli na spokojne życie. Teraz mówią, że są ofiarami agresji Michał Malinowski |

Złotoria. Sąsiedzki konflikt w centrum małej wsi. Poszło o prędkość samochodów Źródło zdj. gł.: tvn24.pl

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Edward Hodge, który przez lata odnosił sukcesy jako trener przygotowania fizycznego w Premier League, między innymi w Chelsea Londyn, i jego żona Małgorzata kupili w 2024 roku dom w podtoruńskiej Złotorii (to duża wieś, ma ponad dwa tysiące mieszkańców). Sprowadzili się tam do Polski po latach spędzonych w Wielkiej Brytanii. Małgorzata urodziła się w Toruniu, ale wyjechała z kraju, gdy była dzieckiem.

Po przeprowadzce do Złotorii zaczęli od działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa na ich ulicy, głównie ze względu na zbyt szybko jeżdżące samochody. W grudniu 2025 roku gmina zainstalowała dwa plastikowe progi zwalniające, w tym jeden przed domem małżeństwa, na ich koszt. Nie poprawiło to jednak sytuacji. Jak twierdzi małżeństwo, kierowcy celowo "palili gumę" na plastikowym progu, próbując go zniszczyć. Po kilku miesiącach konieczna była wymiana - tym razem na kamienny, ponownie na koszt Edwarda i Małgorzaty.

- W naszej wsi większość mieszkańców jest życzliwie nastawionych do Edwarda i Małgorzaty i większości próg zwalniający, który sfinansowali, nie przeszkadza. Mieszkańcy doceniają go, bo poprawiło to bezpieczeństwo pieszych, ponieważ w pobliżu nie ma chodnika - mówi gminny radny Adam Sadowski.

Pojawiły się groźby i wyzwiska

Nie wszyscy jednak tak uważają, bo zaczęły się, jak twierdzą małżonkowie, wyzwiska i groźby. Pod ich drzwiami zostawiano butelki, psie odchody, a nawet zniszczono rośliny przed domem.

- Mówili, że "jesteśmy obcymi", "nie możemy być Polakami, bo nie brzmimy jak Polacy" lub, że "nie wyglądam na białego Anglika". Pytano nas również: "Po co tu jesteśmy? Złotoria jest tylko dla Polaków! Powinniśmy być w Warszawie, tam, gdzie inni obcokrajowcy" - mówi Małgorzata.

Edward i Małgorzata rozmawiali o tej sprawie z dzielnicowym i komendantem lokalnej policji. Zależało im na skierowaniu patrolu do monitorowania okolicy. W odpowiedzi usłyszeli, że policja nie ma wystarczającej liczby funkcjonariuszy i radiowozów. Polecono im, by każdy przypadek nękania, nagrywali i wysyłali na policję.

Edward i Małgorzata od dwóch lat mieszkają w Złotorii pod Toruniem Źródło zdjęcia: tvn24.pl

Policja wyjaśnia, że działa na podstawie zgłoszeń oraz własnego rozpoznania, i patrole są dyslokowane w taki właśnie sposób. Jak tłumaczą nam przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Toruniu, nie polega to na wystawianiu stałego posterunku w jednym miejscu, szczególnie w takim, gdzie infrastruktura uniemożliwia rozpędzenie się pojazdów.

Jeszcze przed przekazaniem dowodów policji, Edward i Małgorzata skontaktowali się z osobą, która - jak ustalili - była najbardziej wrogo nastawiona. To właśnie wtedy - jak mówią - stała się ich głównym prześladowcą.

Mężczyzna zamieścił na lokalnej grupie na Facebooku wpis, w którym zachęcał mieszkańców Złotorii i inne osoby do wspólnego działania przeciwko parze.

- Ktoś powiedział mi, że nie chce tu widzieć obcokrajowców. Słyszałem hasła, że ​​skoro jestem w Polsce, powinienem mówić po polsku, że Polska jest tylko dla Polaków. To rasizm. Do tego zaczęli odpalać fajerwerki przed naszym domem o różnych porach dnia i nocy. Zamontowali kamery, które rejestrują, co robimy w ogrodzie - skarży się Edward.

Atak z użyciem noża i gazu

Kulminacja nastąpiła 8 sierpnia, po zamieszczonym wcześniej w sieci wpisie. Przed domem małżeństwa pojawiło się wówczas kilku zamaskowanych mężczyzn, którzy z nożami w rękach i gazem grozili im śmiercią. Policja potwierdza, że otrzymała zgłoszenie dotyczące zgromadzenia kilku osób przed jedną z posesji w Złotorii. Zatrzymano 20-letniego mieszkańca Torunia. Jednocześnie policja nie informuje, ile interwencji podjęła w ostatnich miesiącach pod wskazanym adresem z uwagi na dobro śledztwa.

- Mężczyzna usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych oraz niezatrzymania się do kontroli drogowej. Za swoje postępowanie odpowie przed sądem. Grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności - mówi podkomisarz Dominika Bocian z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

Na początku sierpnia małżeństwo zostało zaatakowane przez grupę młodych ludzi na motorach Źródło zdjęcia: Archiwum prywatne Edwarda Hodge'a

Sprawą zajmuje się toruńska prokuratura. Jak wyjaśnia prokurator Marcin Licznerski z Prokuratury Okręgowej w Toruniu, zarejestrowano dwa postępowania. Pierwsze jest z lipca 2026 roku i dotyczy nękania. Jest na wstępnym etapie. Drugie dotyczy kierowania gróźb karalnych, pozbawienia życia i uszkodzenia mienia. Chodzi właśnie o zdarzenie z 8 sierpnia.

- Zatrzymany w dniu 10 sierpnia Mateusz Sz. usłyszał zarzut oraz zastosowano wobec niego środki zapobiegawcze w postaci dozoru, zakazu zbliżania się do pokrzywdzonej na mniej niż 50 metrów i zakazu kontaktowania się z nią w jakikolwiek sposób. Podejrzany przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia - przekazuje prokurator Licznerski.

Na początku sierpnia małżeństwo zostało zaatakowane przez grupę zamaskowanych młodych ludzi Źródło zdjęcia: Archiwum prywatne Edwarda Hodge'a

Pozostałe osoby, które brały udział w wydarzeniach z 8 sierpnia, pozostają nieznane.

Portal Poza Toruń rozmawiał z mężczyzną, który według małżeństwa jest inicjatorem ataków. Stwierdził, że jego wpis nie był wycelowany w małżeństwo. Dodał, że to, o co go oskarżają, jest nieprawdą. Jak twierdzą jednak małżonkowie, na nagraniach i zdjęciach przekazanych służbom widać co innego. Mężczyzna w rozmowie z portalem powiedział też, że nikomu nie groził śmiercią, nie blokował przejazdu samochodem, ani nie rzucał pod adresem sąsiadów ksenofobicznych haseł.

"Nie wszyscy zachowywali się w ten sposób"

- Jesteśmy zdruzgotani tym, co nas spotkało, i tym, że tak właśnie wygląda nasze zetknięcie z Polską. Straciliśmy tak wiele: zdrowie, czas i pracę. Nie wszyscy zachowywali się w ten sposób. Spotkaliśmy też naprawdę miłych ludzi, którzy przyjęli nas bardzo życzliwie - mówią.

Starają się załagodzić konflikt

Zdecydowana większość mieszkańców stoi po stronie Edwarda i Małgorzaty. - Gdy się poznaliśmy z Edem i Małgorzatą dało się zauważyć, że mieli bardzo dużą wolę, by zintegrować się z lokalną społecznością. Od samego początku dało się wyczuć, że są to po prostu przyjaźnie nastawieni do świata ludzie - mówi jeden z mieszkańców.

Podkreśla, że to, co się obecnie dzieje, jest nieakceptowalne. - Jak można być skonfliktowanym z takimi osobami jak Ed i Małgorzata? To niezwykle życzliwi ludzie. Kwestia tej grupy hejterów musi zostać w jakiś sposób rozwiązana przez służby. Do tej pory wszyscy ignorowali problem. Dopiero, jak coś się stanie, to będą podejmowane reakcje. Wówczas może być za późno - dodaje nasz rozmówca.

W podobnym tonie wypowiada się inna z mieszkanek Złotorii. - Poznałam ich w ubiegłym roku podczas zbierania podpisów pod petycją dotyczącą usunięcia gruzu z jednej z działek. Dzięki ich interwencji udało się ten temat rozwiązać. To ludzie do rany przyłóż. Oni naprawdę wszystkim pomogą - mówi o małżeństwie kobieta w rozmowie z reporterem tvn24.pl.

Z inicjatywy małżeństwa został uprzątnięty teren, na którym wcześniej znajdowało się wysypisko Źródło zdjęcia: Archiwum prywatne Edwarda Hodge'a

Konflikt starają się załagodzić sołtys i rada sołecka Złotorii. W mediach społecznościowych opublikowali oświadczenie, w którym zaapelowali o powstrzymanie emocji.

"(...) My, Złotorianie, poza nielicznymi, nie utożsamiamy się z istotą konfliktu, jaki rozgorzał na tle korzystania z końcowego, przelotowego odcinka ulicy Leśnej. Rozumiemy, że ulica jest wąska, nie ma chodnika, zatem przy zjeżdżaniu w ulicę Toruńską należy zachować szczególną ostrożność. (...). Mamy nadzieję, że teraz to już do wszystkich dotarło, że należy zwalniać i nie obrażać się na tych, którzy się tego słusznie domagają (...). W imieniu mieszkańców Złotorii informujemy, że jest nam przykro wobec Państwa Małgorzaty i Edwarda Hodge za nieprzyjemności, jakie musieli ponieść, abyśmy wszyscy mogli usłyszeć, jak należy bezpiecznie korzystać z wąskich dróg" - można przeczytać w oświadczeniu.

Środowisko sportowe, z którego wywodzi się Edward, również okazało mu wsparcie. Słowa otuchy popłynęły między innymi od żużlowca Roberta Lamberta, byłego piłkarza Michała Żyro, lekkoatlety Leona Reida, czy byłego współwłaściciela warszawskiej Legii Bogusława Leśnodorskiego.

Edward w towarzystwie angielskiego piłkarza Trevoha Chalobacha Źródło zdjęcia: Archiwum prywatne Edwarda Hodge'a