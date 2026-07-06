Kujawsko-Pomorskie Ten manewr może go słono kosztować. Policja: to drogowy bandytyzm Oprac. Michał Malinowski |

Złotniki Kujawskie. Motocyklista jechał na jednym kole Źródło zdj. gł.: KWP w Bydgoszczy

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Policjanci otrzymali nagranie, na którym widać, jak motocyklista poruszający się drogą krajową numer 25 w Złotnikach Kujawskich, w powiecie inowrocławskim, jedzie na jednym kole. Do zdarzenia doszło na początku czerwca.

- Kierujący jednośladem, przy bardzo dużym natężeniu ruchu, wykonywał ten niebezpieczny manewr, dynamicznie wyprzedzając inne pojazdy - informuje komisarz Remigiusz Rakowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Policjanci ustalają tożsamość motocyklisty. Sprawa najprawdopodobniej będzie miała swój finał w sądzie, ponieważ właściciel pojazdu nie wskazał osoby, której użyczył pojazd.

Motocyklista jechał na jednym kole Źródło zdjęcia: KWP w Bydgoszczy

- Tego typu zachowanie to nie pokaz umiejętności, lecz drogowy bandytyzm, który bezpośrednio zagraża życiu innych uczestników ruchu - nie ma wątpliwości komisarz Rakowski.

Za jazdę na jednym kole grozi zatrzymanie prawa jazdy na trzy miesiące, mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych lub 10 punktów karnych.