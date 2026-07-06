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Kujawsko-Pomorskie

Ten manewr może go słono kosztować. Policja: to drogowy bandytyzm

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Motocyklista jechał na jednym kole
Złotniki Kujawskie. Motocyklista jechał na jednym kole
Źródło zdj. gł.: KWP w Bydgoszczy
Kujawsko-pomorscy policjanci ustalają tożsamość motocyklisty, który na drodze krajowej numer 25 w Złotnikach Kujawskich, jechał na jednym kole. - Tego typu zachowanie to nie pokaz umiejętności, lecz drogowy bandytyzm - mówi komisarz Remigiusz Rakowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Policjanci otrzymali nagranie, na którym widać, jak motocyklista poruszający się drogą krajową numer 25 w Złotnikach Kujawskich, w powiecie inowrocławskim, jedzie na jednym kole. Do zdarzenia doszło na początku czerwca.

- Kierujący jednośladem, przy bardzo dużym natężeniu ruchu, wykonywał ten niebezpieczny manewr, dynamicznie wyprzedzając inne pojazdy - informuje komisarz Remigiusz Rakowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Policjanci ustalają tożsamość motocyklisty. Sprawa najprawdopodobniej będzie miała swój finał w sądzie, ponieważ właściciel pojazdu nie wskazał osoby, której użyczył pojazd. 

Motocyklista jechał na jednym kole
Motocyklista jechał na jednym kole
Źródło zdjęcia: KWP w Bydgoszczy

- Tego typu zachowanie to nie pokaz umiejętności, lecz drogowy bandytyzm, który bezpośrednio zagraża życiu innych uczestników ruchu - nie ma wątpliwości komisarz Rakowski.

Za jazdę na jednym kole grozi zatrzymanie prawa jazdy na trzy miesiące, mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych lub 10 punktów karnych.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Kujawsko-PomorskiePolicja
Michał Malinowski
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
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