Kujawsko-Pomorskie Sąsiedzki spór o drogę. Jest decyzja sądu, był komornik Michał Malinowski |

Spór o drogę. Interwencja w mini-zoo "Kraina Dolnej Wisły" Źródło wideo: Jacek Stielow Źródło zdj. gł.: tvn24.pl

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Zła Wieś to niewielka miejscowość położona w pradolinie Wisły, kilka kilometrów od Bydgoszczy, w gminie Dobrcz. To tutaj od 2020 roku minizoo wraz z żoną prowadzi Jacek Stielow. W 2011 roku nabył działki w wyniku licytacji komorniczej o łącznej powierzchni prawie czterech hektarów, na których stworzył agroturystykę pod nazwą "Kraina Dolnej Wisły".

Przez środek minizoo przebiega droga, którą właściciel, wraz z rozbudową zwierzyńca, utwardził. Teren został ogrodzony i dziś stanowi wybieg dla zwierząt oraz miejsce wytchnienia dla odwiedzających. W efekcie część drogi znalazła się wewnątrz ogrodzenia. Z przejazdu chcieliby jednak korzystać mieszkańcy okolicznych posesji.

- W momencie, gdy powstał zwierzyniec, wybuchła pandemia. Coraz więcej ludzi szukało wytchnienia, odizolowania i trafiali do nas. Idąc z duchem postępu i chęcią rozwoju tego miejsca, mąż wylał drogę asfaltową, by ułatwić zwiedzanie gościom. W momencie, gdy został wylany asfalt, sąsiedzi ruszyli do ataku - mówi w rozmowie z tvn24.pl żona pana Jacka Wioleta Stielow.

Jacek i Wioleta Stielow prowadzą mini-zoo "Kraina Dolnej Wisły" pod Bydgoszczą Źródło zdjęcia: tvn24.pl

Orzeczenie sądu, właściciel nie reaguje

Konflikt zaczął narastać po tym, gdy pan Jacek zaczął tworzyć minizoo i w czerwcu 2020 roku postawił bramy wjazdowe na granicach nieruchomości stanowiących część drogi wybudowanej w czynie społecznym w latach 70, z której do 2020 roku korzystali mieszkańcy. Drogę wybudowano, ale nie uregulowano prawnie, za co mieszkańcy do dziś obwiniają gminę.

W czerwcu 2020 roku właściciel minizoo postawił bramy wjazdowe na granicach nieruchomości Źródło zdjęcia: Michał Barański

Mieszkańcy wystąpili na drogę sądową. Do czasu zakończenia postępowania i wyroku, sąd wydał prawomocne orzeczenie zabezpieczenia przejazdu po prywatnej drodze pana Jacka, która przebiega po krawędzi minizoo i nie koliduje z nim. Miałoby to się odbywać na określonych warunkach. Ruch dwa razy na dobę o masie pojazdów nieprzekraczającej 3,5 tony i z prędkością nie większą niż 20 km/h z uwzględnieniem pierwszeństwa pieszych, bez ograniczeń dla służb ratowniczych.

Właściciel miniozoo nie chce jednak udostępnić przejazdu. Twierdzi, że mieszkańcy korzystają z jego prywatnej drogi, którą za własne pieniądze utwardził. W geście protestu postawiał na środku drogi wrak autobusu, tak by nie było możliwości przejazdu.

Na spornej drodze został zaparkowany autobus. Nie ma możliwości przejazdu Źródło zdjęcia: tvn24.pl

- Postanowienie sądu jest absurdalne. Ma zostać utrzymane do momentu wybudowania drogi. Drogę konieczną robi się, jak nie ma dojazdu, a mieszkańcy mają dwie drogi, tylko że nieutwardzone. Tak wygląda większość dróg w gminie. Przechód ma się odbywać w sposób nieograniczony, przejazd dwa razy dziennie, ale nie wiadomo w jakich godzinach, więc nie wiemy, czy mamy czekać na nich przy bramie, czy wynająć kogoś. Poza tym ma to się odbywać bezpłatnie. Serwisem dróg mamy zajmować się my. Co w sytuacji, gdy dojdzie do jakiegoś wypadku? Nie możemy pozwalać na to, by przez naszą własność robić przejazd - mówi Jacek Stielow.

Na żółto - przebieg drogi koniecznej ustanowionej przez sąd, na czerwono działki gminne w tym dwie sporne o numerach 88/7 i 88/8. Poniżej terenów zaznaczonych na czerwono znajduje się minizoo Źródło zdjęcia: Michał Barański

Kulminacją toczącego się od lat sąsiedzkiego konfliktu, była niedawna konfrontacja właścicieli minizoo z mieszkańcami, którzy w asyście komornika i policji przyszli do "Krainy Dolnej Wisły" wyegzekwować postanowienie sądu. Skończyło się na przepychankach, obelgach i interwencji policji.

- Podczas asysty policjanci podjęli interwencję wobec agresywnego mężczyzny, który w pewnym momencie wyszedł z grupy osób w kierunku poruszającej się drogą ładowarki. Podchodząc bezpośrednio pod tak zwaną łyżkę pojazdu energicznie ruszył w stronę kierującego i zaczął się z nim szarpać. Wówczas policjanci, wzywając jednocześnie do zachowania zgodnego z prawem, podjęli wobec niego interwencję i obezwładnili go - informuje podkomisarz Lidia Kowalska, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Spór o drogę. Interwencja w minizoo "Kraina Dolnej Wisły" Źródło zdjęcia: Jacek Stielow

Sporne dwie działki

Co ciekawe, droga publiczna przebiega przez środek minizoo, które jest położone na dwóch działkach należących do gminy o numerach 88/7 i 88/8. W wyroku z 2024 roku sąd nakazał zwrócić je właścicielowi minizoo. Gmina zażądała zwrotu. Jacek Stielow odpierał zarzuty, twierdząc, że na spornych działkach poczynił nakłady, tworząc alpakarnię. Ta argumentacja nie przekonała jednak sądu. Gmina proponowała wymianę gminnych działek drogowych na prywatne, na co jednak pan Jacek nie zgodził się.

Dla mieszkańców te dwie działki mają duże znaczenie, ponieważ - jak mówią - w przyszłości byłaby to alternatywa na poprowadzenie drogi publicznej. Na razie jednak na to się zanosi.

Wioleta Stielow pokazuje nam działki należące do mieszkańców. Ta za płotem o numerze 88/9 należy do mieszkańców i koliduje bezpośrednio z działką 88/8, która należy do gminy, a którą zajmuje Jacek Stielow

- Posadowione są na skarpie, w terenie częściowo podmokłym, w strefie aktywnych osuwisk. Wymagałoby to również podjęcia szeroko zakrojonych prac ziemnych, ponieważ na działkach nie zachował się przebieg drogi - tłumaczy Ewa Galicka, sekretarz gminy Dobrcz.

Sporne działki należąco do gminy, na których dziś wypasane są zwierzęta. Zdaniem mieszkańców w przyszłości mogłaby tędy przebiegać droga publiczna Źródło zdjęcia: tvn24.pl

Mieszkańcy kontra gmina

Zdaniem właścicieli minizoo, gmina nie dostrzega problemu. W ich opinii wójt, ten były, jak i obecny, nie realizują nic w temacie alternatywnej budowy drogi na położonej nieopodal działce numer 113.

- Działania gminy w sprawie przebudowy drogi na działce numer 113, które gmina podejmowała na przestrzeni ostatnich lat, sprawiają, że trudno oprzeć się wrażeniu, że są one jedną z głównych przyczyn eskalacji konfliktu. Początkowo podejmowano działania zmierzające do opracowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej na działce numer 113. Następnie rada gminy podejmowała uchwały dotyczące realizacji tej inwestycji, wskazując właśnie drogę na działce numer 113 jako rozwiązanie problemu komunikacyjnego części mieszkańców Złej Wsi - mówi Jacek Stielow.

Mieszkańcy największy żal mają właśnie do władz gminy, które od kilku lat, mimo ich nacisków i próśb, nie robią nic, by poprawić infrastrukturę. W 2020 i 2021 roku, jeszcze za poprzedniego wójta, radni podjęli nawet uchwałę dotyczącą rozpoczęcia prac drogowych na działce numer 113. Do dziś jednak nie doczekała się realizacji.

- Jedynym racjonalnym i dającym jakąś perspektywę czasową działaniem jest zrealizowanie dojazdu poprzez działkę numer 113. Aby było to możliwe ze względów finansowych, konieczne stało się pozbawienie jej kategorii drogi publicznej. Koszt zachowania parametrów wymaganych dla tego typu dróg jest poza możliwościami gminy - mówi Ewa Galicka.

Teren, po którym miałaby przebiegać droga numer 113, stanowiąca dojazd do posesji mieszkańców Źródło zdjęcia: tvn24.pl

Uchwała w sprawie pozbawienia drogi gminnej kategorii publicznej została podjęta przez radę gminy 28 kwietnia 2026 roku. Jeden z właścicieli działek zaskarżył ją jednak do sądu administracyjnego.

- Biorąc pod uwagę długotrwałość procesów sądowo-administracyjnych może to sprawić, że sprawa odwlecze się o kolejnych kilka lat - dodaje Ewa Galicka.

Teren, po którym miałaby przebiegać droga numer 113, stanowiąca dojazd do posesji mieszkańców Źródło zdjęcia: tvn24.pl

Jak mówi, gmina nie stoi po żadnej stron konfliktu.

- Wręcz przeciwnie, każda ze stron ma pretensje wobec władz gmin, gdyż oczekuje się od nas działań, które w obecnej sytuacji finansowej gminy są niemożliwe do wykonania lub są pomysłami mało racjonalnymi, a mogącymi prowadzić do kolejnych procesów sądowych - odpowiada Galicka.

Problem z dojazdem do domów

Szans na poprowadzenie drogi przez działkę numer 113 nie widzą natomiast mieszkańcy. W ich opinii teren jest zbyt niebezpieczny. Od lat korzystają z alternatywnych dróg, które tak naprawdę nie nadają się do użytku. To tereny podmokłe, które od jesieni do wiosny są regularnie zalewane. Przeprawa przez nie graniczy momentami z cudem. Jak mówi Michał Barański, jeden z mieszkańców, okresem, w którym można poruszać się w miarę normalnych warunkach, jest lato.

Tak wygląda droga zimą i wczesną wiosną, z której muszą korzystać mieszkańcy, by dojechać do swoich domów Źródło zdjęcia: Michał Barański

- Latem nie ma problemu, najgorzej jest jesienią, zimą i wiosną. Tak naprawdę do połowy czerwca mamy problem. Poruszamy się tylko samochodami z napędem na cztery koła i takimi, które są odpowiednio przystosowane do takich warunków. Gdy okazuje się, że wszystko jest zalane, wówczas komunikacja w Złej Wsi z zewnętrznym światem spada na mnie - mówi w rozmowie z tvn24.pl pan Michał.

Tak wygląda droga zimą i wczesną wiosną, z której muszą korzystać mieszkańcy, by dojechać do swoich domów Źródło zdjęcia: Michał Barański

Jak dodaje, ostatnią alternatywą jest jazda przez prywatne działki sąsiadów, wąską serpentyną na skarpę. Podkreśla jednak, że to rozwiązanie nie należy do najbezpieczniejszych.

- Gdy jestem zmuszony z niej korzystać, wówczas jest tam błoto i mimo że jeżdżę małą terenówką, to dwa razy zatrzymałem się na drzewie. Nikt inny z rodziny nie decyduje się na tę przeprawę, bo się boją. Mówienie, że mamy jakieś alternatywy, jest absurdalne. Jedyna całoroczna droga to ta, która przebiega przez działki pana Stielowa - twierdzi Michał Barański.

Tak wygląda droga zimą i wczesną wiosną, z której muszą korzystać mieszkańcy, by dojechać do swoich domów Źródło zdjęcia: Michał Barański

I dodaje: - W 2007 roku, gdy się budowałem, miałem zapisane w warunkach zabudowy, że mam dostęp do drogi publicznej. Wybudowałem się, a po kilkunastu latach okazuje się, że jednak tego dostępu nie mam. Władze gminy w ogóle nie czują się zobowiązane do działania.

Mieszkańcy nie zgadzają się z tym, że chcą zniszczyć państwu Stielow minizoo. Nie rozumieją również tego, że ktoś lekceważy postanowienie sądu.

- Gdy komornik przyjechał wykonać egzekucję, to ludzie faktycznie wierzyli, że chronią zwierzęta, i że my chcemy im coś zrobić. To są bzdury. Sąd rozstrzygnął i wydał postanowienie. Nie może być tak, że ktoś się nie stosuje do tego - dodaje pan Michał.

Mieszkańcy zapowiadają, że dalej będą walczyć o swoje. Jak podkreślają, chcą przede wszystkim bezpieczeństwa dla siebie i swoich rodzin. Rezygnować nie zamierza również właściciel minizoo. Końca sporu na razie nie widać.