Kujawsko-Pomorskie Sporych rozmiarów balon wylądował na polu. Wiadomo, co było w środku Oprac. Michał Malinowski |

Balony przemytnicze na Warmii i Mazurach Źródło zdj. gł.: KPP w Brodnicy

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

W niedzielę po godzinie 10 do służb wpłynęło zgłoszenie o balonie, który spadł na pole kukurydzy w Zbicznie, w powiecie brodnickim.

Jak przekazała policja, balon miał około 7 metrów wysokości i była do niego podczepiona dużych rozmiarów paczka. Okazało się, że w środku znajdowało się kilkanaście tysięcy nielegalnych papierosów. Na miejscu pojawili się kontrterroryści, którzy zneutralizowali balon.

7-metrowy balon wylądował w Zbicznie pod Brodnicą Źródło zdjęcia: KPP w Brodnicy

"Balon służył do celów przestępczych i przemycał nielegalną kontrabandę papierosów" - poinformował starosta brodnicki Arkadiusz Orłowski.

Czytaj również: Papierosy ukryli w balonach. Wpadli, gdy po nie przyjechali

Ewakuowali dwie osoby

Na czas prowadzonych działań konieczna była ewakuacja dwóch osób. "Ze względów bezpieczeństwa i z obawy przed ewentualnym wybuchem podczas neutralizacji obiektu, podjęto decyzję o ewakuacji dwóch osób" - przekazał starosta.

Nikt nie został poszkodowany. Balon został zabezpieczony przez policję, która prowadzi postępowanie w tej sprawie.