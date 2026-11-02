Sporych rozmiarów balon wylądował na polu. Wiadomo, co było w środku
W niedzielę po godzinie 10 do służb wpłynęło zgłoszenie o balonie, który spadł na pole kukurydzy w Zbicznie, w powiecie brodnickim.
Jak przekazała policja, balon miał około 7 metrów wysokości i była do niego podczepiona dużych rozmiarów paczka. Okazało się, że w środku znajdowało się kilkanaście tysięcy nielegalnych papierosów. Na miejscu pojawili się kontrterroryści, którzy zneutralizowali balon.
"Balon służył do celów przestępczych i przemycał nielegalną kontrabandę papierosów" - poinformował starosta brodnicki Arkadiusz Orłowski.
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Ewakuowali dwie osoby
Na czas prowadzonych działań konieczna była ewakuacja dwóch osób. "Ze względów bezpieczeństwa i z obawy przed ewentualnym wybuchem podczas neutralizacji obiektu, podjęto decyzję o ewakuacji dwóch osób" - przekazał starosta.
Nikt nie został poszkodowany. Balon został zabezpieczony przez policję, która prowadzi postępowanie w tej sprawie.