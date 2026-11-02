Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kujawsko-Pomorskie

Sporych rozmiarów balon wylądował na polu. Wiadomo, co było w środku

|
7-metrowy balon wylądował w Zbicznie pod Brodnicą
Balony przemytnicze na Warmii i Mazurach
Źródło zdj. gł.: KPP w Brodnicy
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Około 7-metrowy balon wylądował w niedzielę na jednym z pól kukurydzy w miejscowości Zbiczno (woj. kujawsko-pomorskie). W środku znajdowały się nielegalne papierosy.

W niedzielę po godzinie 10 do służb wpłynęło zgłoszenie o balonie, który spadł na pole kukurydzy w Zbicznie, w powiecie brodnickim.

Jak przekazała policja, balon miał około 7 metrów wysokości i była do niego podczepiona dużych rozmiarów paczka. Okazało się, że w środku znajdowało się kilkanaście tysięcy nielegalnych papierosów. Na miejscu pojawili się kontrterroryści, którzy zneutralizowali balon.

7-metrowy balon wylądował w Zbicznie pod Brodnicą
7-metrowy balon wylądował w Zbicznie pod Brodnicą
Źródło zdjęcia: KPP w Brodnicy

"Balon służył do celów przestępczych i przemycał nielegalną kontrabandę papierosów" - poinformował starosta brodnicki Arkadiusz Orłowski.

Czytaj również: Papierosy ukryli w balonach. Wpadli, gdy po nie przyjechali

Ewakuowali dwie osoby

Na czas prowadzonych działań konieczna była ewakuacja dwóch osób. "Ze względów bezpieczeństwa i z obawy przed ewentualnym wybuchem podczas neutralizacji obiektu, podjęto decyzję o ewakuacji dwóch osób" - przekazał starosta.

Nikt nie został poszkodowany. Balon został zabezpieczony przez policję, która prowadzi postępowanie w tej sprawie.

Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
PrzemytPolicjaKujawsko-Pomorskie
Czytaj także:
imageTitle
Kosmetyczne zmiany. Świątek i Chwalińska w dół rankingu
Najnowsze
Wysiedli z auta i zaatakowali belgijskich kibiców
Bili ojca z synem, żeby zabrać im szalik. Jeden z napastników był żołnierzem. Jest ostateczny wyrok
Białystok
Donald Trump - Mark Carney
Szansa na przełom w relacjach USA-Kanada. Trump: mamy zarys umowy
BIZNES
imageTitle
"Jeszcze bardziej niepokojące". Brak transmisji meczu Realu po aferze z Mbappe
EUROSPORT
Ropa naftowa, Niemcy
Nagły spadek cen. Rynek zmienia kierunek
BIZNES
Burzyk północny (Puffinus puffinus) - zdj. przykładowe
Ptaki też odczuwają "jet lag"
METEO
Kryzys w Trybunale Konstytucyjnym
Korwin-Piotrowska o kworum przed Zgromadzeniem Ogólnym: okaże się
Polska
Wypadek w Konstancinie-Jeziornie
Miała 2,5 promila, zatrzymała się na drzewach. Pasażerowie ranni
WARSZAWA
Rozmowa Piaseckiego - Tobiasz Bocheński
"Nie czuję współodpowiedzialności". Bocheński o sytuacji w TK
rozmowa piaseckiego
imageTitle
"Nigdy nie widziałem czegoś takiego". Sędzia złamał nogę zawodnikowi
EUROSPORT
Marine Le Pen i Radosław Sikorski
Sikorski zareagował na wpis Le Pen o TK
Polska
Na posesji w Garwolinie odnaleziono ciało mężczyzny (zdjęcie ilustracyjne)
Wyciągnęli ciało z szamba. Pierwsze ustalenia policji
WARSZAWA
Wybory w USA, uczestniczki wiecu w Teksasie
Ostatnia prosta przed wyborami w USA. Wymowne wyniki sondaży
Świat
Czarny męski portfel z polskimi pieniędzmi – złotówkami. Koncepcja gospodarki i finansów, budżet domowy
Nowe limity IKZE na 2027 rok. Będzie można wpłacić więcej
BIZNES
Przejście, gdzie doszło do wypadku
Dziecko uderzyło w bok autobusu. Z poważnymi obrażeniami trafiło do szpitala
Katowice
imageTitle
Doprowadził Alcaraza na szczyt. Pomoże innemu czołowemu tenisiście
EUROSPORT
Policja przed Trybunałem Konstytucyjnym(1.11)
Tak sędziowie dostali się do Trybunału. Szef kancelarii premiera potwierdza
ROZMOWA PIASECKIEGO
Poniedziałkowy poranek przed siedzibą TK
Aleja Szucha zamknięta. Co się dzieje przed Trybunałem?
WARSZAWA
Zalana droga niedaleko Munds Park w Arizonie
Uzdrowisko pod wodą. "Poważna i historyczna" powódź
METEO
Floryda
"Uderzymy w ziemię". Nagranie na sekundy przed tragedią
Świat
seul korea poludniowa - Pack-Shot shutterstock_2517702225
Rekordowy budżet na 2027 rok. "Wzrost dla narodu"
BIZNES
Osiedle Modern Mokotów
Z fabryk do biurowców, z biurowców do mieszkań. "Mordor" się zmienia
Dariusz Gałązka
imageTitle
54-letni Kasai znów zadziwił. Postraszył najlepszych
EUROSPORT
34 min
lekarz doktor mezczyzna shutterstock_181677458
Zmęczenie, brak libido, rozdrażnienie. Kiedy mężczyzna powinien się zbadać?
Wywiad medyczny
shutterstock_1086242975
Chcą gazu z Rosji. Kontrowersyjny plan USA
BIZNES
Rosyjscy żołnierze
Rekordowe straty Rosjan. Zełenski pokazał dane
Świat
Tramwaje na ulicy Stawki
W tym roku naprawiali torowisko już trzy razy. A to nie koniec
Piotr Bakalarski
Głosowanie na Alasce
Kolejna "porażka" Trumpa w przededniu wyborów. Chodzi o zatwierdzenie wyniku na Alasce
Świat
imageTitle
Niesamowity finisz. Polak wyszarpał podium
EUROSPORT
imageTitle
Włosi świętują. Oto najmłodszy mistrz w historii Formuły 1
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica