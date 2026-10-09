Kujawsko-Pomorskie Balon ze skrzynkami zawisł na liniach energetycznych. Wiadomo, co w nich było Oprac. Michał Malinowski |

Powiat brodnicki (woj. kujawsko-pomorskie) Źródło wideo: Google Maps Źródło zdj. gł.: Facebook Arkadiusza Orłowskiego Starosty Brodnickiego

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Jak poinformował młodszy aspirant Paweł Dominiak z Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy, zgłoszenie wypłynęło w piątek po godzinie 7 od mieszkańca Zbiczna.

- Na polu w linię elektroenergetyczną zaplątał się balon. To najprawdopodobniej balon badawczy. Jest do niego przywiązany pakunek - przekazał policjant.

Starosta brodnicki Arkadiusz Orłowski poinformował we wpisie w mediach społecznościowych, że był to balon z podwieszonymi skrzynkami. W środku znajdowało się urządzenie do monitorowania fal dźwiękowych nietoperzy.

Balon ze skrzynkami zawisł na liniach energetycznych Źródło zdjęcia: Facebook Arkadiusza Orłowskiego Starosty Brodnickiego

"Obie skrzynki z urządzeniami zostały zabezpieczone i przekazane do Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy. Okoliczności zdarzenia oraz pochodzenie balonu będą przedmiotem postępowania policji" - przekazał starosta brodnicki.

Dodał, że "zdarzenie nie stanowiło zagrożenia dla ludzi".