Balon ze skrzynkami zawisł na liniach energetycznych. Wiadomo, co w nich było
Jak poinformował młodszy aspirant Paweł Dominiak z Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy, zgłoszenie wypłynęło w piątek po godzinie 7 od mieszkańca Zbiczna.
- Na polu w linię elektroenergetyczną zaplątał się balon. To najprawdopodobniej balon badawczy. Jest do niego przywiązany pakunek - przekazał policjant.
Starosta brodnicki Arkadiusz Orłowski poinformował we wpisie w mediach społecznościowych, że był to balon z podwieszonymi skrzynkami. W środku znajdowało się urządzenie do monitorowania fal dźwiękowych nietoperzy.
"Obie skrzynki z urządzeniami zostały zabezpieczone i przekazane do Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy. Okoliczności zdarzenia oraz pochodzenie balonu będą przedmiotem postępowania policji" - przekazał starosta brodnicki.
Dodał, że "zdarzenie nie stanowiło zagrożenia dla ludzi".