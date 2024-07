Kajakarz wpadł do jeziora. Nurkowie odnaleźli ciało

Wypadek na Jeziorze Chełmżyńskim

Informacja o zdarzeniu w miejscowości Zalesie (woj. kujawsko-pomorskie) wpłynęła do strażaków w środę (10 lipca) około godziny 18.20. Jak podała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, w wyniku pogorszenia warunków atmosferycznych do Jeziora Chełmżyńskiego wpadł 34-latek, który wraz z trójką innych mężczyzn pływał na deskach SUP. Jego towarzyszom udało się dopłynąć do brzegu, natomiast on sam zniknął w toni.