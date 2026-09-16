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Kujawsko-Pomorskie

Wypadek podczas prac polowych. Maszyna wciągnęła nogę pracownicy

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Wypadek podczas prac polowych. Maszyna wciągnęła nogę pracownicy
Wypadek podczas prac polowych. Maszyna wciągnęła nogę pracownicy
Źródło wideo: KP PSP Inowrocław
Źródło zdj. gł.: KP PSP Inowrocław
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46-letnia kobieta została poszkodowana we wtorkowym wypadku, do którego doszło podczas prac polowych w miejscowości Wybranowo w woj. kujawsko-pomorskim. Jej nogę wciągnęła maszyna przeznaczona do zbioru cebuli.

We wtorek, kwadrans przed godziną 15, do straży w Inowrocławiu wpłynęło zgłoszenie o wypadku w Wybranowie (woj. kujawsko-pomorskie) podczas prac polowych. Jak poinformowali strażacy, z uzyskanych informacji wynikało, że maszyna rolnicza przeznaczona do zbioru cebuli wciągnęła nogę 46-letniej kobiety.

Na miejsce skierowano trzy zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej. Zadysponowano również Zespół Ratownictwa Medycznego, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz policję.

Ranna kobieta była przytomna w trakcie akcji ratunkowej. Po uwolnieniu jej z maszyny przy użyciu narzędzi hydraulicznych została przetransportowana do szpitala.

Jak przekazała nam asp. szt. Izabela Lewicka-Waszak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu, mundurowi prowadzą czynności mające wyjaśnić, jak doszło do wypadku. Sprawdzają między innymi, czy podczas obsługi maszyny przestrzegano obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Strażacy apelują o ostrożność

Inowrocławscy strażacy przypominają, że okres intensywnych prac polowych wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wypadków. Podczas obsługi maszyn rolniczych szczególnie niebezpieczne mogą być pośpiech, zmęczenie i nieuwaga. Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się z zasadami bezpiecznej obsługi maszyny i stosować wymagane zabezpieczenia oraz środki ochrony indywidualnej. Strażacy przypominają również, by nie usuwać zatorów, awarii ani nie czyścić pracujących elementów podczas działania urządzenia. Przed wykonaniem takich czynności należy wyłączyć silnik i zabezpieczyć maszynę przed przypadkowym uruchomieniem.

Źródło: Google Maps
Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
WypadkiKujawsko-PomorskiePolicjaStraż pożarna
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