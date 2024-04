Krzysztof Kukucki wygrywa we Włocławku z prezydentem miasta Markiem Wojtkowskim z Koalicji Obywatelskiej. Na senatora Lewicy oddano 56,23 proc. głosów, a na jego rywala - 43,72 proc. głosów.

Na Krzysztofa Kukuckiego (KKW Lewica) głosy oddało 14 460 głosów, co dało mu poparcie 56,23 proc., a na rządzącego Włocławkiem od 2014 roku Wojtkowskiego(KO) - 11 232 głosów, co dało mu 43,72 proc. poparcia.

Co ciekawe, na senatora Kukuckiego w pierwszej turze oddano 17 głosów więcej. Wówczas dało mu to 41,40 proc. poparcia. Wojtkowskiego wówczas poparło 10 423 osób (29,88 proc.). Trzecie miejsce w wyborach prezydenckich w tym mieście zajął Rafał Sobolewski (KW PiS), którego poparło 5908 osób (16,94 proc.). Kolejne wyniki to Maciej Maciak (KWW Macieja Maciaka) - 7,42 proc. (2588 głosów), Barbara Moraczewska (KKW Trzecia Droga) - 3,62 proc. (1262 głosy) i Aleksandra Myszkę (KWW Sympatyków Polskiej Lewicy) - 0,75 proc. (260 głosów).