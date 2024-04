Krzysztof Kukucki wygrywa we Włocławku z prezydentem miasta Markiem Wojtkowskim z Koalicji Obywatelskiej. Na senatora Lewicy oddano 56,28 proc. głosów, a na jego rywala - 43,72 proc. głosów.

Na Krzysztofa Kukuckiego (KKW Lewica) głosy oddało 14 460 głosów, co dało mu poparcie 56,28 proc., a na rządzącego Włocławkiem od 2014 roku Wojtkowskiego(KO) - 11 232 głosów, co dało mu 43,72 proc. poparcia.

"Sztab kontrkandydata nie przebierał w narzędziach"

Pytany, co konkretnie ma na myśli odpowiedział: - Po pierwsze listy z nieprawdziwymi informacjami, wysyłane SMS-y, fake wywiady. To wszystko miało jeden cel - zdyskredytować moją osobę, wprawić w zakłopotanie moją rodzinę, ale jak widać mieszkanki i mieszkańcy Włocławka potrafią prawidłowo to ocenić i stąd też taki a nie inny wynik wyborów.