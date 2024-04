Według oficjalnych wyników PKW wybory z wynikiem 53,50 proc. głosów wygrał starający się o reelekcję Rafał Bruski. Drugi wynik wykręcił Łukasz Schreiber (Bydgoska Prawica) - zdobył 28,72 proc. głosów . Na trzecim miejscu uplasowała się Joanna Czerska-Thomas, wiceprzewodnicząca rady miasta, którą do wyborów wystawiła Trzecia Droga - zdobyła 12,64 proc. głosów . Ostatnia w stawce Dominika Adamczyk, Kandydatka Europejskiej Lewicy, uzyskała poparcie 5,15 proc. wyborców .

W wyborach do rady miasta KO zdobyła 15 mandatów, Bydgoska Prawica - 10, Trzecia Droga - 3 - podała PKW.

Będzie rządził piatą kadencję

Rafał Bruski prezydentem Bydgoszczy jest od 2010. To będzie jego piąta kadencja. W wyborach wystartował jako wspólny kandydat Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy, które też wystawiły jedną listę do rady miasta.

Bruski powiedział, że dzięki dużej determinacji, zrozumieniu przy podejmowaniu decyzji zawsze mógł liczyć na współpracę z radnymi wspólnej koalicji, a samorząd ratowały środki unijne. Zaznaczył, że to z udziałem unijnych funduszy zrewitalizowano Młyny Rothera na Wsypie Młyńskiej, przed którymi zorganizowano konferencję. Kompleks budynków jest miejscem imprez kulturalnych, wystaw i spotkań.

Prezydent miasta podkreślał w kampanii wyborczej, że trzeba się cieszyć z tego, co udało się już zrobić, ale jest jeszcze wiele do zrobienia. Zaznaczył, że mieście szeroko rozwinięte są konsultacje społeczne, każdy może przyjść i wyartykułować swoje sprawy tak, aby radni i prezydent mogli podejmować jak najlepsze decyzje.

- Dzięki temu, co wydarzyło się 15 października możliwa jest uczciwa współpraca z rządem, oparta na jasnych, klarownych zasadach także przy ubieganiu się o środki, a nie tak jak było wcześniej. To były bardzo trudne czasy. Kilkaset milionów złotych jako mieszkańcy straciliśmy, a za te pieniądze, by można rozwiązać wiele problemów - mówił Bruski.