Paweł Gulewski (Koalicja Obywatelska)

Do najważniejszych problemów miasta kandydat Koalicji Obywatelskiej zaliczył „stagnację gospodarczą, wyludnienie, starzejące się społeczeństwo, brak skutecznych narzędzi dialogu z mieszkańcami, niedostosowaną do współczesnych wymogów komunikację publiczną oraz potencjalną utratę statusu dużego miasta".

Adrian Mól (Prawo i Sprawiedliwość)

- Bardzo kulturalni ludzie przyjeżdżają do naszej szkoły. Nasi specjaliści szkolą prokuratorów, sędziów i rzeczników. W Ameryce wywołałem kiedyś przypadkową jedną studentkę. Dziś też zobaczyłem jednego naszego absolwenta. Więcej też ich widzę, bo stoją przy kamerach. Jest taki jeden Adrian. Możemy go tu wywołać? Panie magistrze, prosimy bardzo. Słuchajcie, on już ma żonę i dziecko. To poważny pan, a pochodzi z dobrych stron, bo z Limanowej - mówił wówczas o nim redemptorysta.

- Jest nas razem wszystkich siedmioro. Jesteśmy z takiej przeciętnej rodziny, który słucha Radia Maryja i też od 1997 roku zaliczamy się do tej wielkiej rodziny. Dzięki radiu zarówno ja, jak i moja siostra trafiliśmy na uczelnię. Wszyscy jesteśmy jakoś kształtowani przez to środowisko - skomentował Adrian Mól.

Bartosz Szymanski (Aktywni dla Torunia)

Michał Zaleski (KWW Michała Zaleskiego)

- Start nie jest początkiem. By stanąć na starcie, trzeba mieć za sobą długie przygotowania. Znać cel i mieć determinację, by go osiągnąć. Znać przeszkody i mieć doświadczenie w ich pokonywaniu. Żeby odnieść sukces trzeba być gotowym do ciężkiej pracy. Każdego dnia. Ja jestem gotów, dlatego staję do tego wyścigu. Staję do wyborów Prezydenta Miasta Torunia - mówi w krótkim nagraniu Michał Zaleski.