W pięciu największych miastach województwa kujawsko-pomorskiego - Bydgoszczy, Toruniu, Grudziądzu, Włocławku i Inowrocławiu, Koalicja Obywatelska uzyskała największą liczbę mandatów do rad miasta. Pewne jest, że w Bydgoszczy i Toruniu będzie miała stabilną większość. Wydaje się, że podobnie będzie w Grudziądzu i Inowrocławiu. Nie wiadomo, co z Włocławkiem, gdzie Koalicja Obywatelska uzyskała dziewięć mandatów, a Lewica osiem. Kandydaci tych dwóch partii powalczą w drugiej turze o prezydenturę. Co ciekawe do rady miasta we Włocławku dostali się dwaj byli zawodowi koszykarze - legenda włocławskiego basketu Igor Griszczuk i Szymon Szewczyk. Obaj z Lewicy.

W Bydgoszczy Koalicja Obywatelska i Lewica wystawiły wspólną listę w wyborach do rady miasta. Przełożyło się to na 52,5 procent głosów. Mandaty uzyskało 15 radnych, co gwarantuje im stabilną większość w najbliższej kadencji.

Bydgoska Prawica Łukasza Schreibera uzyskała 29,5 procent głosów, co daje 10 mandatów. Trzy mandaty zdobyła jeszcze Trzecia Droga, która zakończyła niedzielne wybory z wynikiem na poziomie 14,9 procent.

Zwycięzcą wyborów prezydenckich w Bydgoszczy został Rafał Bruski, który wygrał z ponad 50-procentowym poparciem w pierwszej turze.

Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski TVN24

Oto lista nowych bydgoskich radnych:

KO: Monika Matowska, Lech Zagłoba-Zygler, Anna Mackiewicz, Janusz Czwojda, Kazimierz Drozd, Maciej Świątkowski, Zdzisław Tylicki, Elżbieta Rusielewicz, Mateusz Zwolak, Robert Kufel, Jakub Mikołajczak, Jan Szopiński, Marek Jeleniewski, Izabela Nowicka, Maria Gałęska Bydgoska Prawica: Paweł Bokiej, Bogdan Dzakanowski, Szymon Róg, Grażyna Szabelska, Wojciech Bielawa, Piotr Walczak, Paweł Sieg, Michał Krzemkowski, Jędrzej Gralik, Katarzyna Siembida Trzecia Droga PSL-PL2050: Joanna Czerska-Thomas, Radosław Ginther, Tomasz Hoppe

Koalicja Obywatelska wygrywa w Toruniu

W Toruniu Koalicja Obywatelska poprawiła wynik w porównaniu z poprzednią kadencją o 5 mandatów, uzyskując 39,33 procent głosów. To oznacza, że z 15 mandatami będzie mogła samodzielnie rządzić.

O 2 mandaty mniej będzie miał klub Prawa i Sprawiedliwości, który otrzymał 22 procent głosów. Do rady miasta dostało się 6 radnych. Skład uzupełnia komitet prezydenta Michała Zaleskiego, który wprowadził 4 radnych. Zaleski nie jest jeszcze pewny reelekcji. Uzyskał 26,41 proc. głosów i w drugiej turze zmierzy się z kandydatem KO Pawłem Gulewskim (38,28 proc.).

W radzie miasta nie znajdzie się ani jeden radny z sześciu pozostałych komitetów startujących w wyborach do tego organu. Aktywnych dla Torunia poparło 7,58 procent głosujących, Lewicę - 6,35 procent, Trzecią Drogę - 4,45 procent, Konfederację i Bezpartyjnych Samorządowców - 4,30 procent, Koalicję Ruchów Miejskich - 2,75 procent, Komitet Kocham Toruń - 1,77 procent.

Paweł Gulewski jest kandydatem PO na prezydenta Torunia Paweł Gulewski/Facebook

Lista radnych w Toruniu:

KO: Anna Szytniewska, Bartłomiej Jóźwiak, Piotr Drążek, Piotr Lenkiewicz, Magdalena Cynk-Mikołajewska, Paweł Gulewski, Michał Wojtczak, Edyta Macieja-Morzuch, Michał Rzymyszkiewicz, Karolina Krajewska, Aneta Wierzbowska, Agnieszka Wasita, Łukasz Walkusz, Jakub Hartwich, Dominika Walichniewicz PiS: Michał Jakubaszek, Wojciech Klabun, Adrian Mól, Michał Gazda, Maciej Koziołocki, Katarzyna Chłopecka KWW Michała Zaleskiego: Michał Zaleski, Zbigniew Fiderewicz, Marcin Czyżniewski, Jan Ząbik

W Grudziądzu bez zmian

W Grudziądzu Koalicja Obywatelska uzyskała 38,94 procent głosów, co przełożyło się na 10 mandatów w radzie miasta. Razem z 7 mandatami Sojuszu Obywatelskiego Grudziądz prezydenta Macieja Glamowskiego da to stabilną większość.

Prawo i Sprawiedliwość uzyskało trzeci wynik w wyborach do rady miasta. 23,16 procent głosów przełożyło się na 5 mandatów.

Wybory prezydenckie w Grudziądzu wygrał w pierwszej turze Maciej Glamowski.

Lista radnych Grudziądza:

KO: Jakub Kopkowski, Piotr Jezierski, Krzysztof Misiewicz, Edyta Ogonowska, Paweł Napolski, Mateusz Cieślakiewicz, Tomasz Smolarek, Krzysztof Pokora, Mariusz Żebrowski, Ewelina Dąbrowska PiS: Miłosz Joniec, Marzena Makowska, Sławomir Szymański, Marek Czepek, Krzysztof Kosiński Nowa Droga Czas Grudziądza: Roman Sarnowski Sojusz Obywatelski Grudziądz: Róża Lewandowska, Maciej Glamowski, Dorota Kupis, Łukasz Kowarowski, Aleksandra Drozdecka, Szymon Gurbin, Maciej Gburczyk

Dominacja Koalicji Obywatelskiej w Inowrocławiu

W Inowrocławiu aż 11 mandatów w radzie miasta przypadło w udziale Koalicji Obywatelskiej. Brakuje im tylko jednego do stworzenia koalicji, co raczej nie powinno być problemem. Do rady miasta dostał się reprezentant Trzeciej Drogi, z którym KO będzie próbowała z pewnością nawiązać współpracę.

Drugi wynik do rady miasta Inowrocławia uzyskało Prawo i Sprawiedliwość. 19,66 procent głosów przełożyło się na 5 mandatów. Po 3 mandaty uzyskały komitet Porozumienie Samorządowe dla Inowrocławia i komitet Arkadiusza Fajoka.

Ten ostatni zmierzy się w drugiej turze wyborów prezydenckich z kandydatem Koalicji Obywatelskiej Wojciechem Piniewskim. Piniewski wygrał pierwszą turę w stosunku 36,29 do 22,43 procent głosów.

Nowi radni Inowrocławia:

KO: Jacek Bętkowski, Agnieszka Urbańska, Patryk Kaźmierczak, Maria Żukowska, Agnieszka Mochalska, Danuta Jaskulska, Jarosław Kopeć, Łukasz Oliwkowski, Wojciech Piniewski, Ewa Podogrodzka, Julia Ratajczak

PiS: Grzegorz Olszewski, Jacek Tarczewski, Damian Polak, Renata Napierkowska, Jan Gaj Porozumienie Samorządowe dla Inowrocławia: Ewa Koman, Grzegorz Kaczmarek, Tomasz Marcinkowski KKW Arkadiusza Fajoka: Arkadiusz Fajok, Rafał Lewandowski, Bartłomiej Stanisz

Trzecia Droga: Robert Rychwicki

Ciekawa rozgrywka we Włocławku

Choć we Włocławku Koalicja Obywatelska wygrała wybory do rady miasta z wynikiem 33,28 procent głosów, to nie może liczyć na stabilną większość. Dziewięć mandatów oznacza tylko o jeden więcej od Lewicy i o 3 więcej od Prawa i Sprawiedliwości. Co ciekawe, z list Lewicy dostali się do rady miasta dwaj byli, znakomici koszykarze. Legenda włocławskiej koszyków Igor Griszczuk oraz były reprezentant Polski i zawodnik Anwilu Szymon Szewczyk.

Szymon Szewczyk grał w przeszłości w Anwilu Włocławek Newspix

Nie wiadomo jednak, czy Koalicja Obywatelska będzie w stanie dogadać się z Lewicą odnośnie przyszłej współpracy, tym bardziej, że kandydaci obydwu tych partii walczą w drugiej turze o prezydenturę. W niedzielę lepszy od urzędującego prezydenta Marka Wojtkowskiego z Koalicji Obywatelskiej, okazał się senator Lewicy Krzysztof Kukucki. Kukucki uzyskał 41,40, a Wojtowski 29,88 procent głosów.

KO: Daniel Tobjasz, Ewelina Brodzińska, Janusz Ziółkowski, Ewa Szczepańska, Katarzyna Zarębska, Arkadiusz Piasecki, Marek Wasielewski, Domicela Kopaczewska, Ewa Hupało

Lewica: Szymon Szewczyk, Wanda Muszalik, Joanna Hofman-Kupisz, Krzysztof Grządziel, Piotr Kowal, Marlena Korpalska, Igor Griszczuk, Elżbieta Rutkowska

PiS: Irena Vuković-Kwiatkowska, Andrzej Gołębiewski, Rafał Sobolewski, Janusz Dębczyński, Józef Mazierski, Jarosław Chmielewski.

Autorka/Autor:mm/PKoz

Źródło: tvn24.pl