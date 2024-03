Sześcioro byłych kuratorów oświaty znalazło się jak na razie na listach Prawa i Sprawiedliwości w nadchodzących wyborach samorządowych. Marek Gralik (Kujawsko-Pomorskie), Kazimierz Mądzik (Świętokrzyskie), Teresa Misiuk (Lubelskie), Barbara Nowak (Małopolskie) i Małgorzata Rauch (Podkarpackie) kandydują do sejmików wojewódzkich w swoich okręgach. Z kolei była mazowiecka kurator oświaty Aurelia Michałowska startuje do Rady Miasta w Radomiu.

Marek Gralik (były kujawsko-pomorski kurator oświaty) kandydat w okręgu bydgoskim

Marek Gralik to były kujawsko-pomorski kurator oświaty, który pełnił tę funkcję przez ostatnich prawie osiem lat. Gralik nie ukrywał swoich poglądów. W przeszłości przez 18 lat był radnym miejskim Prawa i Sprawiedliwości, a w 2014 roku był kandydatem tej partii w wyborach na prezydenta Bydgoszczy. Teraz startuje z drugiego miejsca w okręgu bydgoskim do sejmiku województwa. W październiku 2016 roku przestrzegał przed Halloween.

"To, w sztuczny sposób przenoszone na polski grunt obce naszej kulturze, anglosaskie 'święto' czyni pewne zamieszanie w umysłach dzieci i młodzieży" – ocenił Gralik w liście adresowanym do dyrektorów szkół i nauczycieli. "O ile mówienie o nim, czy wręcz uczenie, szczególnie na lekcjach języka angielskiego, jest rzeczą naturalną, wynikającą z potrzeby poznawania zwyczajów panujących w kraju, którego języka się uczy, o tyle urządzanie w szkołach zabaw halloweenowych, przebieranie się za upiorne postacie nie niesie ze sobą absolutnie żadnych wartości, a w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym (a takie sytuacje w szkołach naszego województwa występują) jest wręcz niedopuszczalne, gdyż bardzo negatywnie odbija się na ich psychice".

W innym ze swoich listów, z końcówki 2019 roku, były kurator oświaty zachęcał nauczycieli do oglądania z uczniami antyaborcyjnego filmu "Nieplanowane" oraz do omawiania go na godzinie wychowawczej lub lekcji przygotowania do życia w rodzinie.