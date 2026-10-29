Kujawsko-Pomorskie Eksplozja w świetlicy, wcześniej groźby i nękanie sąsiadów. Zatrzymano 36-latka Michał Malinowski |

Sąsiedzi zgotowali samotnej matce dwuletnie piekło (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: Uwaga! TVN Źródło zdj. gł.: OSP KSRG Zgłowiączka

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W niedzielę (25 października) w Woli Sosnowej służby gasiły pożar w świetlicy wiejskiej. W wyniku podpalenia materiałów łatwopalnych doszło do zawalenia się budynku. Gmina wyceniła straty na około milion złotych.

"O godzinie 5.21 zostaliśmy zadysponowani do pożaru świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Sosnowa. Po przybyciu na miejsce zastaliśmy budynek, który w znacznej części uległ zawaleniu, a na zewnątrz widoczny był ogień" - przekazali w komunikacie strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zgłowiączce.

"Nawoływał do zbrodni przeciwko trzem rodzinom"

Policja do sprawy zatrzymała 36-letniego mieszkańca wsi. To dobrze znany mundurowym Paweł M., który od miesięcy nie dawał spokoju sąsiadom. Prokuratura zarzuca mężczyźnie kierowanie gróźb karalnych wobec nich, pobicie ojca, zniszczenie mienia oraz spowodowanie pożaru świetlicy.

- Paweł M. nawoływał do zbrodni przeciwko trzem rodzinom. Kierował wobec nich groźby karalne, a także niszczył ich mienie. 36-latek jest również oskarżony o pobicie członka swojej rodziny - mówi w rozmowie z tvn24.pl prokurator Małgorzata Kręcicka, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej we Włocławku.

Podejrzany nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Grozi mu od roku do 10 lat pozbawienia wolności .