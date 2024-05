Trzech graczy i trudne rozmowy o rządzeniu po "brudnych zagrywkach" w kampanii

Powyborczy rozkład mandatów we włocławskiej radzie miasta przedstawia się w ten sposób, że Koalicja Obywatelska ma ich 9, Lewica - 8, a Prawo i Sprawiedliwość - 6. To oznacza, że trzeba będzie się dogadać.

Brudna kampania wyborcza

Kukucki ma przede wszystkim żal do swojego kontrkandydata, odchodzącego prezydenta Marka Wojtkowskiego (KO) o to, że jego sztab dopuszczał się "brudnych zagrywek" na finiszu kampanii wyborczej.

- Po tych brudnych zagrywkach będzie bardzo trudno usiąść przy jednym stole i rozmawiać o współpracy. W ostatnim tygodniu kampanii wyborczej, wywiady prezydenta, delikatnie mówiąc, mijały się z prawdą, nie budowały relacji. Raczej paliły mosty, które nas łączyły, a było ich sporo. Część tego środowiska zachowywała się tak jakby, jutra miało nie być. Szli bardzo brutalnie, nieelegancko, co było dla mnie zaskoczeniem. Nie znałem ich od tej strony. To na pewno utrudnia współpracę, ale jej nie wyklucza - przyznaje Krzysztof Kukucki.

KO stworzy koalicję z Lewicą?

Co na to Koalicja Obywatelska? Szefowa klubu radnych Katarzyna Zarębska nie mówi wprost o koalicji z Lewicą, a bardziej o chęci współpracy w przypadku głosowań nad konkretnymi uchwałami, które będą spójne z ich programem.

- Jesteśmy za tym, by działać na rzecz rozwoju naszego miasta. Jeśli w radzie będą podejmowane uchwały na rzecz rozwoju Włocławku, to oczywiście będziemy rozmawiać, wspierać i współpracować. Tak naprawdę, to wszystko się okaże. Na 7 maja zaplanowana jest pierwsza sesja rady miasta i wtedy zobaczymy - powiedziała w rozmowie z tvn24.pl.

PiS czeka na rozwój sytuacji

- Trudno mi powiedzieć, jak będzie. Inicjatywa należy do prezydenta, który ma ośrodek władzy. Chcemy realizować nasz program, z którym szliśmy do wyborów. To przede wszystkim geotermia, bezkolizyjne przejazdy na osiedlu Zazamcze oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i wsparcie lokalnego biznesu po to, żeby Włocławek mógł się rozwijać. Będziemy chcieli realizować nasz program z tym ugrupowaniem, które będzie chciało z nami to wspólnie robić - mówi Jarosław Chmielewski, szef klubu włocławskich radnych Prawa i Sprawiedliwości.