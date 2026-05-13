Strażniczka miejska ukarana za to zachowanie na pasach. Nagranie
Na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych widać przebieg tej sytuacji. Kierująca radiowozem strażniczka nie zauważyła znajdującego się na pasach mężczyzny i omal go nie potrąciła. Pieszy zachował czujność, zdążył odskoczyć w ostatniej chwili. Na szczęście nic mu się nie stało.
Mężczyzna zgłosił to zdarzenie strażnikom miejskim, a ci policjantom, którzy najpierw dotarli do nagrania z monitoringu, a następnie ukarali kobietę mandatem w wysokości półtora tysiąca złotych i 15 punktami karnymi.
- Policjant, który prowadził tę sprawę uznał, że doszło do nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych - powiedział Dariusz Rębiałkowski ze Straży Miejskiej we Włocławku.
Jak mówił na antenie TVN24 reporter Mariusz Sidorkiewicz, swoim przełożonym kobieta tłumaczyła, że nie doszło do fizycznego kontaktu z pieszym, zerknęła w lusterko wsteczne i widziała, że mężczyźnie nic się nie stało, dlatego też uznała, że nie było potrzeby, by się zatrzymać.