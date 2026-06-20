Kujawsko-Pomorskie Ranny uciekł z mieszkania, na klatce schodowej stracił przytomność Oprac. Michał Malinowski |

Włocławek. 54-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KWP w Bydgoszczy

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We wtorek (16 czerwca) policjanci z Włocławka otrzymali zgłoszenie o nieprzytomnym mężczyźnie na półpiętrze klatki schodowej bloku przy ulicy Toruńskiej we Włocławku.

"54-latek miał widoczne obrażenia. Mężczyźnie udzielono pomocy medycznej, po czym został przetransportowany do szpitala" - podała Komenda Miejska Policji we Włocławku.

W tej sprawie zatrzymany został 50-latek.

Włocławek. 50-latek z zarzutem usiłowania zabójstwa

Jak ustalili policjanci, w jednym z mieszkań ugodził on kilkukrotnie nożem pokrzywdzonego.

Ranny uciekł z mieszkania, po czym stracił przytomność na klatce schodowej.

Tragedia na klatce schodowej. Zatrzymano 54-latka Źródło zdjęcia: KWP w Bydgoszczy

"Sprawca został zatrzymany na miejscu zdarzenia. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego prokurator przedstawił 50-latkowi zarzut usiłowania zabójstwa" - przekazała włocławska policja.

Decyzją sądu został on tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu dożywocie.

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