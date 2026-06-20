Ranny uciekł z mieszkania, na klatce schodowej stracił przytomność
We wtorek (16 czerwca) policjanci z Włocławka otrzymali zgłoszenie o nieprzytomnym mężczyźnie na półpiętrze klatki schodowej bloku przy ulicy Toruńskiej we Włocławku.
"54-latek miał widoczne obrażenia. Mężczyźnie udzielono pomocy medycznej, po czym został przetransportowany do szpitala" - podała Komenda Miejska Policji we Włocławku.
W tej sprawie zatrzymany został 50-latek.
Włocławek. 50-latek z zarzutem usiłowania zabójstwa
Jak ustalili policjanci, w jednym z mieszkań ugodził on kilkukrotnie nożem pokrzywdzonego.
Ranny uciekł z mieszkania, po czym stracił przytomność na klatce schodowej.
"Sprawca został zatrzymany na miejscu zdarzenia. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego prokurator przedstawił 50-latkowi zarzut usiłowania zabójstwa" - przekazała włocławska policja.
Decyzją sądu został on tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu dożywocie.