Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kujawsko-Pomorskie

Ranny uciekł z mieszkania, na klatce schodowej stracił przytomność

|
Tragedia na klatce schodowej. Zatrzymano 54-latka
Włocławek. 54-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: KWP w Bydgoszczy
Na klatce schodowej w jednym z bloków we Włocławku leżał nieprzytomny mężczyzna. Miał rany kłute od ciosów nożem. Trafił do szpitala.

We wtorek (16 czerwca) policjanci z Włocławka otrzymali zgłoszenie o nieprzytomnym mężczyźnie na półpiętrze klatki schodowej bloku przy ulicy Toruńskiej we Włocławku.

"54-latek miał widoczne obrażenia. Mężczyźnie udzielono pomocy medycznej, po czym został przetransportowany do szpitala" - podała Komenda Miejska Policji we Włocławku.

W tej sprawie zatrzymany został 50-latek.

Włocławek. 50-latek z zarzutem usiłowania zabójstwa

Jak ustalili policjanci, w jednym z mieszkań ugodził on kilkukrotnie nożem pokrzywdzonego.

Ranny uciekł z mieszkania, po czym stracił przytomność na klatce schodowej.

Tragedia na klatce schodowej. Zatrzymano 54-latka
Tragedia na klatce schodowej. Zatrzymano 54-latka
Źródło zdjęcia: KWP w Bydgoszczy

"Sprawca został zatrzymany na miejscu zdarzenia. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego prokurator przedstawił 50-latkowi zarzut usiłowania zabójstwa" - przekazała włocławska policja.

Decyzją sądu został on tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu dożywocie.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
57 min
News Michalskiego
37 lat była pielęgniarką, o sprawie lekarza milionera mówi wprost
News Michalskiego
24 min
Dariusz Matecki
Premiera"Układ szczeciński" Mateckiego. Były pracownik zdradza kulisy jego działania
Czarno na białym
35 min
pc
Nie czują objawów, więc się nie badają. To duży błąd
Wywiad medyczny
Udostępnij:
Tagi:
WłocławekSprawy sądowe w PolscePolicja
Michał Malinowski
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Awaria wodociągowa (zdj. ilustracyjne)
Awaria wodociągu w Szczecinie, część mieszkańców bez wody
Szczecin
shutterstock_1864673506
Związek nie zawsze pęka przez zdradę. Psycholog: "ozempikowy rozwód" to diagnoza
Agata Daniluk
15-latek na quadzie uciekał przed policją
15-latek uciekał przed policją, mandat dla jego matki
Kujawsko-Pomorskie
35-latek strzelał z broni czarnoprochowej
Strzelił z siedmiu metrów do policjantów
Wrocław
imageTitle
Brązowe medalistki walczą w Bangkoku. O której dzisiejszy mecz Polek?
EUROSPORT
Wypadek na trasie S8
Była na pasie awaryjnym, potrącił ją bus. Zmarła w szpitalu
WARSZAWA
Most średnicowy
Zatrzymała pociąg na moście i do niego wsiadła
WARSZAWA
Zamieszki w Southampton
Trwa walka o władzę, a ludzie "aż kipią od złości"
Świat
KADR
"Toy Story" wraca, będzie film o ataku na Kapitol, Masłowskiej znów nagrywa
KADR NA KINO
imageTitle
Zagapił się. Wolontariusz zawinięty w gigantyczną flagę
EUROSPORT
Wenecja
Nowy burmistrz Wenecji chce znacznie podnieść opłatę za wstęp do miasta
BIZNES
Burze w Polsce
Załamanie pogody w Polsce. "Zgłoszenia wciąż wpływają"
METEO
Spotkanie Marszałka Sejmu z Artemem i jego rodziną
Marszałek Sejmu spotkał się z pobitym nastolatkiem z Ukrainy
WARSZAWA
W akcji brało udział 11 zastępów straży
Wybuch w mieszkaniu na 10. piętrze
Katowice
Odebrała paczkę, została oszukana (zdj. ilustracyjne)
W paczkach umieszczał urządzenia do zdalnego niszczenia etykiet
Kraków
JAJA
"Skala strat jest ogromna". Ceny jaj i drobiu mogą wzrosnąć
BIZNES
Urodzinowa trasa TVN24. Gorzów
Mieszka w niewielkiej wsi, rysuje dla "New York Times"
25 lat TVN24
Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar
Zwracają odznaczenia. "Nie mogę zaakceptować"
Świat
imageTitle
Program sobotnich meczów mundialu. Kto dzisiaj zagra i o której godzinie?
EUROSPORT
Gdzie spędzacie wakacje i dlaczego?
Pocztówka z wakacji. Pokażcie, gdzie spędzacie urlop
KONTAKT24
Wichura w Lesznie
Nagranie z Leszna. Widać siłę żywiołu
METEO
imageTitle
Nie pozwolili Legii świętować. "Jesteśmy nadal w grze"
EUROSPORT
Puszcza Białowieska jest jednym z ostatnich naturalnych kompleksów leśnych o charakterze pierwotnym w Europie
300 złotych na urlop. Rusza kolejna odsłona bonu turystycznego
BIZNES
Ratownicy zeszli do kopalni po części prototypu
Nietypowa akcja w kopalni. Zjechali pod ziemię, by odnaleźć zapomniany prototyp
Katowice
Interwencja strażników granicznych na pokładzie samolotu
Wieczór kawalerski rozpoczęli w samolocie. Interweniowali strażnicy graniczni
WARSZAWA
Jarocin Festiwal jest najstarszym festiwalem muzycznym w Polsce
Dom niechcianych dzieci rocka. Jarocin Festiwal wraca do korzeni
Estera Prugar-Wójcicka
Policja zatrzymała podejrzanego o kradzieże
Ze sklepu wynosił okulary sportowe i namioty
WARSZAWA
imageTitle
Największe rozczarowanie turnieju. Skuteczność jak z koszmaru
EUROSPORT
Pęknięcia w bloku na Ursynowie
Boją się, że ich blok może runąć. Mieszkańcy proszą o pomoc
WARSZAWA
Ebola, Kongo
"Sytuacja zmienia się dynamicznie". Epidemia zabija lekarzy
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica