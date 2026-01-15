Logo strona główna
Kujawsko-Pomorskie

Po kilku godzinach zauważyli, że seniorki nie ma. 84-latka zmarła z wychłodzenia

Dom Pomocy Społecznej we Włocławku
Prokuratura bada sprawę zamarznięcia 84-letniej pensjonariuszki DPS
Źródło: TVN24
Śledczy badają okoliczności śmierci 84-letniej pensjonariuszki Domu Pomocy Społecznej we Włocławku. Kobieta miała niezauważona wyjść w mroźny wieczór na zewnątrz w samej piżamie. Została znaleziona po kilku godzinach, nie udało jej się uratować. Wstępne wyniki sekcji zwłok wskazują, że kobieta zmarła z wychłodzenia.

Do zdarzenia doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek w Domu Pomocy Społecznej we Włocławku. W całym regionie panowały wtedy bardzo niskie temperatury. 84-latka miała wyjść na zewnątrz w samej piżamie po godzinie 19, jej ciało znaleziono około północy.

Jak ustalił reporter TVN24 Mariusz Sidorkiewicz, dyrekcja Domu Pomocy Społecznej tłumaczy, że personel prowadził obchód o godzinie 19 i wtedy 84-latka była jeszcze w placówce. Później, podczas wieczornego obchodu, już jej nie było i zaczęły się poszukiwania.

Na początku nie wezwano policji, personel zaczął poszukiwania na własną rękę. Kiedy zorientowali się, że pensjonariuszki nie ma w budynku, wezwali policję. To funkcjonariusze znaleźli ciało kobiety na zewnątrz, przy płocie.

Dom Pomocy Społecznej we Włocławku
Dom Pomocy Społecznej we Włocławku
Źródło: TVN24

Śledztwo prokuratury

- Postępowanie toczy się w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci oraz narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Za ten czyn grozi od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia - powiedział Tomasz Chechła, zastępca prokuratora rejonowego we Włocławku.

Śledztwo prowadzone jest w tym momencie w sprawie i nikomu nie przedstawiono jeszcze zarzutów.

"Nie da się kogoś pilnować przez całą dobę". Jak uchronić seniora?
Poznań

- Musimy przesłuchać pracowników DPS. Sprawdzić, kto był na dyżurze, kto i za co w tym momencie odpowiadał. Konieczne jest także sprawdzenie, czy między ewentualnym niedopełnieniem obowiązków a zgonem kobiety zachodzi związek przyczynowo-skutkowy - wyjaśnił zastępca prokuratora rejonowego.

Prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki przekazał, że 13 stycznia została przez magistrat zlecona kontrola w placówce.

Dom Pomocy Społecznej we Włocławku
Dom Pomocy Społecznej we Włocławku
Źródło: TVN24
Autorka/Autor: MAK/tok

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Seniorzy Mróz Włocławek
