Kujawsko-Pomorskie Pięciolatka wypadła z okna na 11. piętrze. Matka stanie przed sądem Oprac. Michał Malinowski |

Wypadek na osiedlu. Przez okno wieżowca wypadło dziecko Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KM PSP we Włocławku

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We wtorek (29 września) rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej we Włocławku Małgorzata Kręcicka poinformowała, że śledztwo w tej sprawie już się zakończyło, a do sądu skierowano akt oskarżenia.

Do wypadku doszło na początku czerwca we Włocławku, gdzie dziewczynka wypadła z okna wieżowca na 11. piętrze. Jak ustalili śledczy, pięcioletnia Zosia przebywała wówczas w mieszkaniu z 21-letnią matką Wiktorią D., która spała i była pod wpływem alkoholu. Wyniki badań matki wykazały około promila alkoholu w organizmie. Kobieta znajdowała się również pod wpływem środków odurzających.

Na osiedlu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Źródło zdjęcia: KM PSP we Włocławku

Wiktorii D., 21-letniej matce Zosi prokuratura przedstawiła zarzut z artykułu 160 paragraf 2 Kodeksu karnego w zbiegu z artykułem 156 paragraf 2.

Pierwszy z przepisów dotyczy narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez osobę zobowiązaną do opieki (zagrożenie od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności), a drugi - nieumyślnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu (zagrożenie do 3 lat pozbawienia wolności).

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