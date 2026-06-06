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Kujawsko-Pomorskie

Pięciolatka wypadła z 11. piętra. Jest zarzut dla matki

Mateusz Czajka
Zespół autorów
Oprac. Mateusz CzajkaOprac. Filip Czerwiński
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Dziecko wypadło z jedenastego piętra
Dziecko wypadło przez okno. Na osiedlu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
Źródło wideo: KM PSP we Włocławku
Źródło zdj. gł.: KM PSP we Włocławku
Pięciolatka wypadła w piątek z okna na 11. piętrze bloku we Włocławku. 21-letnia matka usłyszała w sobotę zarzut. Szpital, do którego trafiła dziewczynka, podał wcześniej informację o stanie zdrowia dziecka.

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Włocławku Małgorzata Kręcicka poinformowała, że prokurator prowadzący śledztwo przedstawił Wiktorii D., 21-letniej matce Zosi, zarzut z artykułu 160 paragraf 2 Kodeksu karnego w zbiegu z artykułem 156 paragraf 2.

Pierwszy z przepisów dotyczy narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez osobę zobowiązaną do opieki (zagrożenie od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności), a drugi - nieumyślnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu (zagrożenie do 3 lat pozbawienia wolności).

Wiktoria D. przyznała się do winy i złożyła obszerne wyjaśnienia. Prokurator wystąpił do sądu o aresztowanie podejrzanej na 3 miesiące.

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Trójmiasto

Stan pięciolatki jest ciężki, ale stabilny

Dziewczynka wypadła z okna w piątek przed południem na osiedlu Południe we Włocławku. Jak podała Małgorzata Kręcicka, pięcioletnia Zosia przebywała w mieszkaniu z 21-letnią matką Wiktorią D., która spała i była pod wpływem alkoholu. Wyniki badań matki wykazały około promila alkoholu w organizmie i ich wartość była rosnąca.

Rzeczniczka zaznaczyła, że według bardzo wstępnych ustaleń kobieta mogła znajdować się również pod wpływem narkotyków.

Dziecko zostało przetransportowane śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do Szpitala Uniwersyteckiego numer 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. Rzeczniczka szpitala przekazała w sobotę, że stan dziewczynki jest bardzo ciężki, ale stabilny.

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Maja Chwalińska
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Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
WłocławekProkuraturadzieckoPolicjaSzpitalKujawsko-Pomorskie
Mateusz Czajka
Mateusz Czajka
Dziennikarz tvn24.pl
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
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