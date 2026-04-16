Kujawsko-Pomorskie

Ojciec, nieletnia córka i jej chłopak złapani na gorącym uczynku. Łupy mieli spakowane w workach

Policjanci zatrzymali sprawców podczas włamania
Włocławek
Źródło: Google Earth
Policjanci z Włocławka zatrzymali na gorącym uczynku trzy osoby, które włamały się do automatu z napojami. Wśród zatrzymanych byli 38-latek, jego 15-letnia córka i jej 19-letni chłopak. Skradzione łupy mieli spakowane w workach. Towar udało się jednak odzyskać.

W poniedziałek (13 kwietnia) policjanci z Włocławka otrzymali zgłoszenie o włamaniu do automatu z napojami w centrum miasta. Na miejscu pojawili się policjanci.

"Mundurowi, po przybyciu na miejsce zauważyli mężczyznę znajdującego się przy automacie. Ten na widok policjantów zaczął uciekać. Policjanci ruszyli za nim. Uciekinier szybko wpadł w ich ręce. 15-latka oraz 19-latek także zostali zatrzymani" - podała Komenda Miejska Policji we Włocławku.

Źródło: KMP we Włocławku

Sprawcy mieli przy sobie trzy worki z napojami. Policjantom udało się odzyskać skradziony towar.

Źródło: KMP we Włocławku

Mężczyźni usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem. 38-latkowi grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności, ponieważ włamania dokonał w warunkach recydywy. 19-latkowi grozi natomiast kara do 10 lat pozbawienia wolności. Odnośnie 15-latki materiały zostaną przekazane do sądu rodzinnego.

