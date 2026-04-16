Kujawsko-Pomorskie Ojciec, nieletnia córka i jej chłopak złapani na gorącym uczynku. Łupy mieli spakowane w workach

W poniedziałek (13 kwietnia) policjanci z Włocławka otrzymali zgłoszenie o włamaniu do automatu z napojami w centrum miasta. Na miejscu pojawili się policjanci.

"Mundurowi, po przybyciu na miejsce zauważyli mężczyznę znajdującego się przy automacie. Ten na widok policjantów zaczął uciekać. Policjanci ruszyli za nim. Uciekinier szybko wpadł w ich ręce. 15-latka oraz 19-latek także zostali zatrzymani" - podała Komenda Miejska Policji we Włocławku.

Sprawcy mieli przy sobie trzy worki z napojami. Policjantom udało się odzyskać skradziony towar.

Mężczyźni usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem. 38-latkowi grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności, ponieważ włamania dokonał w warunkach recydywy. 19-latkowi grozi natomiast kara do 10 lat pozbawienia wolności. Odnośnie 15-latki materiały zostaną przekazane do sądu rodzinnego.

