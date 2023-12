Nie żyje 47-letnia nauczycielka, została zamordowana. Podejrzany jest jej 26-letni syn

47-letnia nauczycielka z przedszkola w Choceniu (woj. kujawsko-pomorskie) została zamordowana. Do zbrodni doszło na jednym z włocławskich osiedli. Podejrzany 26-letni syn kobiety przyznał się do winy. Prokuratura złoży do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Teraz grozi mu dożywocie.