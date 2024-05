Egzotyczny gość na prywatnym podwórku

Na jednej z prywatnych posesji we Włocławku pojawiła się egzotyczna jaszczurka. To agama brodata. Nie wiadomo, w jaki sposób się tam znalazła. Strażnicy miejscy odłowili zwierzę i przewieźli do sklepu zoologicznego.

- Nie wiadomo, do kogo mogła należeć. Co prawda znajdowała się na prywatnej posesji, ale nie była własnością osób, na terenie których została odnaleziona. W jakiś sposób tam musiała się dostać. Być może ktoś ją podrzucił. Trudno powiedzieć - powiedział Dariusz Rębiałkowski, rzecznik prasowy Straży Miejskiej we Włocławku.

Zwierzę było wyziębione

Strażnicy przewieźli zwierzę do sklepu zoologicznego. - Wiadomo, że schronisko dla zwierząt nie jest przygotowane do przyjęcia tego typu zwierząt egzotycznych. Dobrze, że ten sklep się zobowiązał i przyjął od nas jaszczurkę. Nie wiem, czy ktoś się do nich zgłosił po jej odbiór. Informacja była podana przez nas do wiadomości publicznej. Jeśli właściciel miałby ochotę, to szukałby jej na własną rękę. Zresztą mógłby się zwrócić do nas, ale do tej pory żadnego telefonu nie otrzymaliśmy w tej sprawie - podkreślił rzecznik prasowy.