Kujawsko-Pomorskie Pięciolatka wypadła z 11. piętra. Nowe informacje o stanie dziewczynki Oprac. Mateusz Czajka |

Dziecko wypadło przez okno. Na osiedlu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Źródło wideo: KM PSP we Włocławku Źródło zdj. gł.: KM PSP we Włocławku

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Jak poinformowała w sobotę rzeczniczka do Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy, stan pięcioletniej dziewczynki, która w piątek wypadła z okna wieżowca we Włocławku, jest bardzo ciężki, ale stabilny.

Do zdarzenia doszło w piątek przed południem na osiedlu Południe. Jak podała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Włocławku Małgorzata Kręcicka, pięciolatka przebywała w mieszkaniu z 21-letnią matką Wiktorią D., która spała i była pod wpływem alkoholu. Wyniki badań matki wykazały około promila alkoholu w organizmie i ich wartość była rosnąca.

Rzeczniczka zaznaczyła, że według bardzo wstępnych ustaleń kobieta mogła znajdować się również pod wpływem narkotyków.

Kobiecie grozi do pięciu lat więzienia

Dziecko zostało przetransportowane śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do Szpitala Uniwersyteckiego numer 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. Rzeczniczka szpitala powiedziała, że dziewczynka trafiła do centrum urazowego szpitala, a obecnie znajduje się na oddziale intensywnej opieki medycznej dla dzieci. Lekarze oceniają jej stan jako bardzo ciężki, ale stabilny.

Matka dziewczynki została zatrzymana. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez osobę, na której ciążył obowiązek opieki nad nim. Za to przestępstwo grozi kara od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.

W sobotę planowane jest doprowadzenie Wiktorii D. do prokuratury i przedstawienie jej zarzutów.

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