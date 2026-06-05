Kujawsko-Pomorskie Dziecko spadło z 11 piętra bloku we Włocławku. Matka była pijana Rafał Molenda |

Dziecko wypadło przez okno. Na osiedlu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Źródło wideo: KM PSP we Włocławku Źródło zdj. gł.: KM PSP we Włocławku

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Dziecko wypadło z wieżowca we Włocławku. Do zdarzenia doszło na osiedlu Południe. Zgłoszenie wpłynęło około godziny 10. Na miejsce skierowano straż pożarną, policję oraz zespoły ratownictwa medycznego.

Dziecko wypadło z wieżowca we Włocławku Źródło zdjęcia: KM PSP we Włocławku

- Pięcioletnia dziewczynka wypadła z okna na 11 piętrze. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala przy pomocy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dziecko było pod opieką matki. Funkcjonariusze zbadali jej trzeźwość. Okazało się, że miała promil alkoholu w organizmie. 21-letnia kobieta została zatrzymana - powiedziała nam Renata Wróblewska-Czaplicka z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.

Dziecko jest w stanie ciężkim pod opieką lekarzy w szpitalu. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku.

Na osiedlu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Źródło zdjęcia: KM PSP we Włocławku