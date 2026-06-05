Dziecko spadło z 11 piętra bloku we Włocławku. Matka była pijana
Dziecko wypadło z wieżowca we Włocławku. Do zdarzenia doszło na osiedlu Południe. Zgłoszenie wpłynęło około godziny 10. Na miejsce skierowano straż pożarną, policję oraz zespoły ratownictwa medycznego.
- Pięcioletnia dziewczynka wypadła z okna na 11 piętrze. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala przy pomocy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dziecko było pod opieką matki. Funkcjonariusze zbadali jej trzeźwość. Okazało się, że miała promil alkoholu w organizmie. 21-letnia kobieta została zatrzymana - powiedziała nam Renata Wróblewska-Czaplicka z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.
Dziecko jest w stanie ciężkim pod opieką lekarzy w szpitalu. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku.
Źródło: tvn24.pl