Kujawsko-Pomorskie Atak nożownika we Włocławku. Dwie osoby w ciężkim stanie

Do ataku z użyciem noża doszło w niedzielę 3 maja około godziny 23 we Włocławku (woj. kujawsko-pomorskie). O sprawie jako pierwszy poinformował portal Dzień Dobry Włocławek.

Ranna w zdarzeniu została 44-letnia kobieta. Do szpitala trafił także 38-letni mężczyzna wskazywany jako sprawca. Ich stan jest poważny i może zagrażać życiu. W trakcie napaści oboje byli nietrzeźwi.

Incydent miał miejsce w bocznej ulicy odchodzącej od Starego Rynku, gdzie wcześniej, w związku z Festiwalem 3 Maja, odbywał się plenerowy koncert zespołu Ich Troje. Nie wiadomo, czy uczestnicy zajścia brali udział w wydarzeniu.

Napastnik obezwładniony przez świadków

Jak wynika z ustaleń policji, mężczyzna zaatakował kobietę nożem. Po zdarzeniu mężczyźni towarzyszący zaatakowanej ruszyli za napastnikiem i doszło do regularnej bójki. W trakcie zajścia 38-latek został zaatakowany swoim nożem i również odniósł obrażenia.

W związku ze sprawą zatrzymano 37-letniego mężczyznę, który był wśród osób biorących udział w obezwładnieniu napastnika. Poszukiwana jest jeszcze jedna osoba.

Funkcjonariusze prowadzą czynności mające na celu dokładne wyjaśnienie przebiegu zdarzeń. Na tym etapie nie są znane motywy działania sprawcy ani to, czy znał on swoją ofiarę. Jak ustalił reporter TVN24 Mariusz Sidorkiewicz, prawdopodobnie wszystkie osoby, które użyły przemocy i niebezpiecznego narzędzia usłyszą zarzuty. Za pobicie z użyciem noża może grozić nawet do 8 lat więzienia.

