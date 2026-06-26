18-latek chciał przepłynąć na drugi brzeg, zniknął pod wodą
W czwartek (25 czerwca) przed godziną 16 do służb wpłynęło zgłoszenie o mężczyźnie, który, próbując przepłynąć Jezioro Skrzyneckie zniknął pod wodą.
Czytaj też: Tragedia na plaży, nie żyje mężczyzna
"Młody mężczyzna próbował przepłynąć na drugi brzeg jeziora. Niestety, w drodze powrotnej - zaledwie 20 metrów od brzegu - zniknął pod lustrem wody" - podało Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe we Włocławku.
Na miejsce skierowano nurków z sonarem. Ciało 18-latka znaleziono na dnie jeziora. Mimo reanimacji nie udało mu się przywrócić funkcji życiowych.
- Nurkowie odnaleźli pod wodą 18-letniego mężczyznę. Pomimo podjętej reanimacji mężczyzna zmarł - potwierdził brygadier Mariusz Bladoszewski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.