Kujawsko-Pomorskie 18-latek chciał przepłynąć na drugi brzeg, zniknął pod wodą Oprac. Michał Malinowski |

Eksperci radzą, jak być bezpiecznym w wodzie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KM PSP we Włocławku

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W czwartek (25 czerwca) przed godziną 16 do służb wpłynęło zgłoszenie o mężczyźnie, który, próbując przepłynąć Jezioro Skrzyneckie zniknął pod wodą.

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"Młody mężczyzna próbował przepłynąć na drugi brzeg jeziora. Niestety, w drodze powrotnej - zaledwie 20 metrów od brzegu - zniknął pod lustrem wody" - podało Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe we Włocławku.

18-latek chciał przepłynąć na drugi brzeg, zniknął pod wodą Źródło zdjęcia: KM PSP we Włocławku

Na miejsce skierowano nurków z sonarem. Ciało 18-latka znaleziono na dnie jeziora. Mimo reanimacji nie udało mu się przywrócić funkcji życiowych.

- Nurkowie odnaleźli pod wodą 18-letniego mężczyznę. Pomimo podjętej reanimacji mężczyzna zmarł - potwierdził brygadier Mariusz Bladoszewski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.