Kilka dni temu do pełniących służbę policjantów w rejonie węzła autostradowego "Kowal" podjechał samochód, z którego dochodziły przeraźliwe krzyki. Jak przekazała Komenda Miejska Policji we Włocławku, to rodzice wzywali pomocy do dziecka, które podczas jazdy zaczęło się dusić.