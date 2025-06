14-latka w rękach policji. Miała przy sobie tysiące euro

Zatrzymano 14-latkę, miała przy sobie tysiące euro. Brała udział w oszustwie dokonanym na seniorce Źródło: KMP we Włocławku

Pierwszą z zatrzymanych osób była 14-latka, którą policjanci z Włocławka i Kutna ujęli w poniedziałek (2 czerwca) w powiecie kutnowskim. Przy nieletniej mundurowi ujawnili kilkadziesiąt tysięcy euro oraz biżuterię.

"Zabezpieczone mienie pochodziło od 75-letniej włocławianki, która tego samego dnia przekazała pieniądze 'odbierakowi' na wpłacenie kaucji za rzekome spowodowanie wypadku drogowego przez jej syna. Na szczęście w tym przypadku policjanci odzyskali pieniądze i biżuterię, która powróci do prawowitej właścicielki" - przekazała Komenda Miejska Policji we Włocławku.

Nieletnia trafiła do policyjnej izby dziecka. Jej sprawą zajmie się sąd rodzinny.

Zarzut dla 25-latka

W środę (4 czerwca) w Warszawie kryminalni z Włocławka zatrzymali 25-latka, który pod koniec maja odebrał od oszukanej 82-letniej mieszkanki Włocławka kilkadziesiąt tysięcy złotych na zakup leku potrzebnego do rzekome ratowanie życia jej córki.

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut oszustwa i może mu grozić do 8 lat więzienia. Wobec podejrzanego prokurator zastosował policyjny dozór

"Śledczy pracują nad sprawą i ustalają, czy obie osoby mają również związek z innymi podobnymi przestępstwami" - podała włocławska policja.

