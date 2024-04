13-latek rzuca kotem, a jego kolega to nagrywa

We Włocławku 13-latek znęcał się nad kotem, a 16-letni kolega nagrywał jego "wyczyny". Na nagraniach widać, jak chłopiec rzuca czworonogiem i ma przy tym niezły ubaw. Sprawą zainteresowała się prozwierzęca fundacja, która odebrała już zwierzę z domu 13-latka i jego mamy. Poinformowano również policję i szkołę, do której uczęszcza nastolatek.

"Nadesłany film z czystą patologią dostaliśmy dzisiaj rano. Od rana przystąpiliśmy do czynności, przede wszystkim do odbioru kota. Nietrudno było ustalić tożsamość małoletniego, jego mamy i adresu zamieszkania. Po nitce do kłębka byliśmy już pod domem" - czytamy w poście.