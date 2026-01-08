Staranował policjantów. Użyli broni, by go zatrzymać

Do zdarzenia doszło w powiecie toruńskim Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w środę (7 stycznia). Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli policyjnej w Chełmży. Uciekał lokalnymi drogami aż do Warszewic w gminie Łubianka, gdzie po uszkodzeniu szlabanu wjechał na ogrodzony teren jednej z firm.

– Tam bardzo przytomnie zachował się ochroniarz, który zamknął bramę, odcinając drogę ucieczki. Kierujący audi zatrzymał się, lecz po chwili, kiedy policjanci do niego podbiegli, ruszył i uderzył w nich swoim samochodem, próbując docisnąć do radiowozu – zrelacjonowała przebieg zdarzeń aspirant Dominika Bocian z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

Pijany 40-latek w rękach policjantów

Jeden z policjantów przestrzelił opony w audi i wtedy udało się zatrzymać 40-letniego kierowcę z gminy Kowalewo Pomorskie. Późniejsze badanie wykazało, że mężczyzna miał prawie dwa promile alkoholu w organizmie.

– Policjanci, którzy podejmowali tę interwencję, zostali przewiezieni do szpitala. Szczęśliwie ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo – przekazała rzecznik prasowa toruńskiej policji.

Zatrzymany mężczyzna jest znany policji. Wcześniej był notowany za jazdę w stanie nietrzeźwości i posiadanie narkotyków.

– Za czynną napaść na policjanta grozi kara nawet 10 lat pozbawienia wolności – podkreśliła aspirant Bocian.

Rozwiń

OGLĄDAJ: Nauczycielka i krzyż w śmieciach. Nowacka: każdy z nas ma poczucie, że to było beznadziejne