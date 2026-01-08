Staranował policjantów. Użyli broni, by go zatrzymać

Do zdarzenia doszło w środę (7 stycznia). Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli policyjnej w Chełmży. Uciekał lokalnymi drogami aż do Warszewic w gminie Łubianka, gdzie po uszkodzeniu szlabanu wjechał na ogrodzony teren jednej z firm.
– Tam bardzo przytomnie zachował się ochroniarz, który zamknął bramę, odcinając drogę ucieczki. Kierujący audi zatrzymał się, lecz po chwili, kiedy policjanci do niego podbiegli, ruszył i uderzył w nich swoim samochodem, próbując docisnąć do radiowozu – zrelacjonowała przebieg zdarzeń aspirant Dominika Bocian z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.
Pijany 40-latek w rękach policjantów
Jeden z policjantów przestrzelił opony w audi i wtedy udało się zatrzymać 40-letniego kierowcę z gminy Kowalewo Pomorskie. Późniejsze badanie wykazało, że mężczyzna miał prawie dwa promile alkoholu w organizmie.
– Policjanci, którzy podejmowali tę interwencję, zostali przewiezieni do szpitala. Szczęśliwie ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo – przekazała rzecznik prasowa toruńskiej policji.
Zatrzymany mężczyzna jest znany policji. Wcześniej był notowany za jazdę w stanie nietrzeźwości i posiadanie narkotyków.
– Za czynną napaść na policjanta grozi kara nawet 10 lat pozbawienia wolności – podkreśliła aspirant Bocian.
Autorka/Autor: mm/gp
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: KMP Toruń